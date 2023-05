Cómo alimentar a mi perra después de parir.

Es importante la alimentación, ya que, determinará la cantidad de leche que produzca para alimentar a sus cachorros para que crezcan sanos y fuertes. Es por eso que explicaremos las recomendaciones para la alimentación en ellas para que no se debilite y eso no se traslade a los perritos recién nacidos.

Qué debo tener en cuenta para alimentar a mi perra después de parir

Luego de parir, una perra suele no comer y es muy común que durante las primeras 12 horas posteriores al parto, no quiera ingerir ningún tipo de alimento. No te preocupes, es un comportamiento muy habitual ya que lo hace para no despegarse ni siquiera por un instante de sus cachorros. Lo que tenés que asegurarte es que cuando decida hacerlo, su comida sea abundante en proteínas.

De todos maneras, tenés en cuenta que no le falte el agua: debe tener a su disposición constantemente porque el amamantar es una gasto de energía muy grande y debe hidratarse. Asegúrate que el recipiente con agua lo tenga cerca para que no tengo que desplazarse.

perro Qué debo tener en cuenta para alimentar a mi perra después de parir. Pixabay

Por otro lado, se recomienda la comida enlatada con gran contenido en agua para que le ayude a ella producir suficiente cantidad de leche para sus cachorros. Luego de los primeros días, la perra irá recuperando el apetito de manera exponencial y recordá que necesitará más comida que lo habitual para tener energía para alimentar a sus perritos.

Se recomienda darle alimento de alta gama para cachorros, aunque, se trate de una perra adulta. Este alimento le ofrecerá los nutrientes necesarios, pero tené en cuenta que no debe haber un exceso de comida. Es mejor alimentarla con mayor frecuencia, pero en pequeñas porciones.

Durante la primera semana, debe comer dos veces más de normal por día. En la siguiente, tendrá que comer el doble de lo habitual y en la tercera, hasta tres veces más de lo que lo hace normalmente. Además de su comida habitual, podés sumarle en su alimentación: yema de huevo, ricota e hígado para aportar proteínas necesarias durante el período de lactancia. Además, podrías darle un aporte extra con carbonato de calcio.

Las necesidades alimenticias de las perras aumenta hasta cuatro veces más que antes de estar embarazada y por cada cachorro que esté amamantando, las mismas aumentarán en un 25%. En el caso de que notes que está perdiendo peso, recurre a un especialista, porque la alimentación que le estás brindando no es de calidad o no contiene los nutrientes necesarios.

Durante el final del embarazo y el período de lactancia, tenés que seleccionar un alimento con mayor aporte energético y podés agregar un suplemento de alto contenido en grasa. Una buena alternativa, es aceite vegetal o manteca de cerdo.