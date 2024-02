Las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 29 de febrero, signo por signo

Horoscopo Algunas personas son más propensas a la ira que otras, y esto puede estar relacionado con su signo del zodiaco. Freepik

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de El Mago: por fin te pagan esa deuda, se reacomoda tu economía y en cuestiones de gastos. Es una semana de mucho trabajo, de cierre de mes y de contrataciones nuevas en tú área de trabajo. Es momento de seguir estudiando, capacitándote. Recibirás muchas sorpresas.

Números mágicos : 02 y 30.

: 02 y 30. Color de la suerte : azul intenso y amarillo.

: azul intenso y amarillo. Mejor día de la semana : martes.

: martes. Compatibilidad en el amor: Leo, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta del As de Bastos: significa poder, determinación y crecimiento, es momento de salir adelante. Cuídate de problemas de dolor de espalda dolor de cuello si estás haciendo ejercicio trata de no levantar cosas pesadas. El día 1° de marzo podés prendar una vela roja o amarilla para traer abundancia.

Números mágicos : 04 y 33.

: 04 y 33. Color de la suerte : naranja y blanco.

: naranja y blanco. Mejor día de la semana : jueves.

: jueves. Compatibilidad en el amor: Virgo, Capricornio y Acuario.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del Arcángel de la Templanza: calma que todo pasa, es una semana para no caer en provocaciones o problemas de trabajo. Es importante no hablar de más, no decir nada que llegue a incomodar a las demás personas. Es la semana clave para que te puedas reinventar. Trata de comer mejor.

Números mágicos : 06 y 29.

: 06 y 29. Color de la suerte : rojo y verde.

: rojo y verde. Mejor día de la semana : lunes.

: lunes. Compatibilidad en el amor: Libra, Acuario y Cáncer.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta La Rueda de la Fortuna: son momentos de estar arriba, de crecer y de desarrollar más tu inteligencia. Nuevas oportunidades en el extranjero, de trabajo y de ganarse la lotería. Ya no te desgastes tratando de recomponer cosas que ya pasaron.

Números mágicos : 13 y 25.

: 13 y 25. Color de la suerte : blanco y naranja.

: blanco y naranja. Mejor día de la semana : miércoles.

: miércoles. Compatibilidad en el amor: Piscis, Escorpio y Acuario.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta de As de Copas: estabilidad y crecimiento. Semana de reconocimientos, te viene un bono o dinero extra. Es hora de pagar deudas. Cuida tu salud en cuánto a problemas de anginas, garganta o pulmones. Oportunidad de un trabajo nuevo.

Números mágicos : 10 y 14.

: 10 y 14. Color de la suerte : rojo intenso y amarillo.

: rojo intenso y amarillo. Mejor día de la semana : jueves

: jueves Compatibilidad en el amor: Aries, Tauro y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta de el Loco: cuidado con los pensamientos negativos o demás. Trata de controlar tu mente, que ese es tu punto débil. Semana de malos entendidos laborales que no pasan a gran cosa. No realizar gastos. Por este mes trata de cerrar propuestas laborales. Ofrecimiento de matrimonio.

Números mágicos: 01 y 26.

01 y 26. Color de la suerte : amarillo y naranja.

: amarillo y naranja. Mejor día de la semana: Miércoles.

Miércoles. Compatibilidad en el amor: Tauro, Capricornio y Géminis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta de Juicio: nos da la oportunidad de crecimiento, estabilidad y de tener más dinero en sus cuentas bancarias. Se vale pedir perdón. Dile a tu jefe que necesitas un aumento de sueldo o un cambio de puesto que se te va a dar. Trata de no pensar demás. Que no te agobien los problemas.

Números mágicos: 18 y 22.

18 y 22. Color de la suerte : rojo y naranja.

: rojo y naranja. Mejor día de la semana: lunes.

lunes. Compatibilidad en el amor: Acuario, Aries y Géminis.

Pareja El Horóscopo del Zodiaco permite buscar respuestas sobre el amor y el matrimonio. Pexels

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de El Emperador: hay que madurar. Será una semana de mucho estrés. Es hora de definir qué quieres y empezar a trabajar para que eso suceda. Es hora de hacer ejercicio para no estancar la energía. Sorpresa de viaje. Contrato nuevo. Alguien de la familia te va a pedir ayuda.

Números mágicos: 08 y 21.

08 y 21. Color de la suerte : amarillo y azul fuerte.

: amarillo y azul fuerte. Mejor día de la semana: jueves.

jueves. Compatibilidad en el amor: Géminis, Piscis y Cáncer.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta El Mundo: es el momento de reacomodar completamente tu vida y crecer sin límites. Es momento de terminar todo lo que tenías pendiente en febrero. Es hora de cambiar los muebles de lugar para que la energía se empiece a mover. Es momento de atraer abundancia y dinero.

Números mágicos: 03 y 07.

03 y 07. Color de la suerte : verde y rojo intenso.

: verde y rojo intenso. Mejor día de la semana: martes.

martes. Compatibilidad en el amor: Leo, Aries y Sagitario.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta de La Estrella: es una semana de brillar, de juntar éxitos y reconocimientos. Es el momento de cambiar de casa o mejorar tu cuenta bancaria. Sé más discreto de tus cosas a futuro. Trata de que tu mente no se canse y pensar cosas positivas. Vas a poder pagar deudas.

Números mágicos: 12 y 23.

12 y 23. Color de la suerte : rojo y amarillo.

: rojo y amarillo. Mejor día de la semana: martes.

martes. Compatibilidad en el amor: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del As de Oros: es fuerza, buena suerte y estabilidad económica. Semana de logros y triunfos, de que te paguen el dinero que te debían. Trata de encontrar la estabilidad de tu mente. Suelta los problemas familiares. Es momento de volver a estudiar o tomar un curso de inglés.

Números mágicos: 16 y 31.

16 y 31. Color de la suerte : naranja y verde fuerte.

: naranja y verde fuerte. Mejor día de la semana: jueves.

jueves. Compatibilidad en el amor: Tauro, Géminis y Libra.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta del Sol: muchas felicidades, te viene tu buena era, llena de estabilidad y crecimiento. Es una semana de trabajo extra, de pasar exámenes, de tomar cursos. Es momento de transformar tu vida, cómprate algo que te de alegría, ropa, algo que te de fortaleza. Te van a estar buscando amores del pasado y amores nuevos.

Números mágicos: 15 y 23.

15 y 23. Color de la suerte : rojo intenso y amarillo intenso.

: rojo intenso y amarillo intenso. Mejor día de la semana: martes.

martes. Compatibilidad en el amor: Cáncer, Libra y Escorpio.