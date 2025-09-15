15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 4 posturas de yoga para eliminar la grasa de la cintura y tonificar el abdomen

Si se realizan correctamente y se sincroniza la respiración, estas asanas pueden ser tan efectivas como una buena sesión de abdominales. Solo se necesita algo de práctica.

Por
Estas posturas son las mejores para trabajar la zona core.

Estas posturas son las mejores para trabajar la zona core.

Freepik

El yoga es una disciplina muy completa y con múltiples beneficios. No solo alinea cuerpo y mente, sino que trabaja la respiración y ayuda a fortalecer todos los músculos. En particular, existen posturas que son muy útiles para tonificar el abdomen y eliminar la grasa de la cintura.

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.
Te puede interesar:

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

La mayoría de las posturas de yoga, conocidas como asanas, activan varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Muchas ponen a trabajar la zona core, que resulta clave para mantener el equilibrio, además de desarrollar la flexibilidad y mejorar la resistencia cardiovascular.

Si se realizan correctamente y se sincroniza la respiración, algunas de estas asanas pueden ser tan efectivas para tonificar la zona core como una buena sesión de abdominales. Estas son cuatro posturas que pueden lograrse con algo de práctica y que fortalecen el abdomen y la cintura.

Uddiyana Bandha (activación del core)

Abdominales hipopresivos

Esta postura se enfoca en la respiración, esencial en el yoga, y se puede hacer de pie o sentado. Básicamente consiste en contraer el abdomen después de una exhalación completa, creando un vacío en la cavidad torácica que eleva el diafragma. El tórax debe expandirse como si fueras a inhalar, pero sin aspirar aire. Este movimiento tonifica los músculos del abdomen.

Navasana (postura del barco)

Postura Navasana, yoga, ejercicio

Esta postura es intensa, ya que trabaja al mismo tiempo los músculos del abdomen y de la espalda para mantener el equilibrio. Partiendo de una posición sentada, el objetivo es formar una V con el cuerpo, con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y las piernas levantadas. Las manos pueden extenderse al frente o apoyarse sobre los muslos. Es tan efectiva como una sesión intensa de abdominales.

Chaturanga Dandasana (plancha baja)

Yoga, plancha baja

Esta exigente postura tonifica tanto el abdomen como los brazos. Forma parte de la secuencia del saludo al sol y requiere una alineación precisa, ya que funciona como transición entre otras dos posiciones. El cuerpo debe quedar paralelo al suelo, sostenido por las puntas de los pies y las palmas de las manos, con los codos pegados al cuerpo formando un ángulo de 90 grados.

Adho Mukha Svanasana (postura del perro boca abajo)

Yoga, postura del perro boca abajo

Esta también es una postura de transición y, como tal, puede ser difícil de mantener: trabaja al mismo tiempo la espalda, el abdomen, las piernas, los tobillos y las muñecas. El cuerpo debe formar una V invertida con los pies firmes, los brazos extendidos y las palmas de las manos apoyadas más adelante que la cabeza. La espalda debe estar estirada y los glúteos apuntando hacia arriba.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las personas del estudio tuvieron un riesgo más bajo de padecer enfermedades cardíacas, infartos y ciertos tipos de cáncer 

Clave para la longevidad: un estudio reveló qué tienen en común las personas que cumplen más de 100 años

Estos ejercicios son ideales para definir los músculos del brazo.

Las mejores 5 posturas de yoga para tonificar los brazos después de los 45

Estudios cientìficos evidencian que el consumo diario de café ayuda al bienestar general de la salud y prolonga los años de vida.

Si tomás café todos los días, este es el número de infusiones que debés controlar para no afectar la longevidad

Estas tres posturas mejorarán tu calidad de vida.

Las 3 posturas de yoga que dan los mismos beneficios que 5 horas de sueño

El diagnóstico final fue leucemia mieloide aguda.

Tenía mocos y dolor de cabeza pero finalmente uno de tantos doctores descubrió lo peor: qué era

Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 11 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 20 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 22 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 22 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 33 minutos