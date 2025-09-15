Las mejores 4 posturas de yoga para eliminar la grasa de la cintura y tonificar el abdomen

Si se realizan correctamente y se sincroniza la respiración, estas asanas pueden ser tan efectivas como una buena sesión de abdominales. Solo se necesita algo de práctica.

El yoga es una disciplina muy completa y con múltiples beneficios. No solo alinea cuerpo y mente, sino que trabaja la respiración y ayuda a fortalecer todos los músculos. En particular, existen posturas que son muy útiles para tonificar el abdomen y eliminar la grasa de la cintura.

La mayoría de las posturas de yoga, conocidas como asanas, activan varias partes del cuerpo al mismo tiempo. Muchas ponen a trabajar la zona core, que resulta clave para mantener el equilibrio, además de desarrollar la flexibilidad y mejorar la resistencia cardiovascular.

Si se realizan correctamente y se sincroniza la respiración, algunas de estas asanas pueden ser tan efectivas para tonificar la zona core como una buena sesión de abdominales. Estas son cuatro posturas que pueden lograrse con algo de práctica y que fortalecen el abdomen y la cintura.

Esta postura se enfoca en la respiración, esencial en el yoga, y se puede hacer de pie o sentado. Básicamente consiste en contraer el abdomen después de una exhalación completa, creando un vacío en la cavidad torácica que eleva el diafragma. El tórax debe expandirse como si fueras a inhalar, pero sin aspirar aire. Este movimiento tonifica los músculos del abdomen.

Navasana (postura del barco)

Postura Navasana, yoga, ejercicio Freepik

Esta postura es intensa, ya que trabaja al mismo tiempo los músculos del abdomen y de la espalda para mantener el equilibrio. Partiendo de una posición sentada, el objetivo es formar una V con el cuerpo, con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y las piernas levantadas. Las manos pueden extenderse al frente o apoyarse sobre los muslos. Es tan efectiva como una sesión intensa de abdominales.

Chaturanga Dandasana (plancha baja)

Yoga, plancha baja Freepik

Esta exigente postura tonifica tanto el abdomen como los brazos. Forma parte de la secuencia del saludo al sol y requiere una alineación precisa, ya que funciona como transición entre otras dos posiciones. El cuerpo debe quedar paralelo al suelo, sostenido por las puntas de los pies y las palmas de las manos, con los codos pegados al cuerpo formando un ángulo de 90 grados.

Adho Mukha Svanasana (postura del perro boca abajo)

Yoga, postura del perro boca abajo Freepik

Esta también es una postura de transición y, como tal, puede ser difícil de mantener: trabaja al mismo tiempo la espalda, el abdomen, las piernas, los tobillos y las muñecas. El cuerpo debe formar una V invertida con los pies firmes, los brazos extendidos y las palmas de las manos apoyadas más adelante que la cabeza. La espalda debe estar estirada y los glúteos apuntando hacia arriba.