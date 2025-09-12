Las mejores 3 posturas de yoga para desincharte después de un atracón de comida A pesar de ser desconocido por muchos, existen diferentes poses que sirven como efecto antiinflamatorio contra la hinchazón. Por







Estas poses de yoga permiten desinflamar el estómago luego de tener hinchazón.

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que ofrece múltiples beneficios para el cuerpo.

Asimismo, muchas personas desconocen los efectos que puede tener esta actividad en nosotros. Un ejemplo que no suele ser tenido en cuenta es cuando tenemos hinchazón luego de un atracón de comida, situación para la cual existen posturas que permiten aliviar esa sensación.

De esta forma, las poses funcionan como procesos antiinflamatorios, que nos hacen recuperar de aquel estado inicial tras haber ingerido mucha comida. Se trata de posiciones simples, pero que requieren de una buena técnica para ejecutarlos a la perfección, y así lograr el objetivo.

Supta Baddha Konasana (postura del ángulo reclinado) postura-supta-baddha-konasana Se trata de una postura restaurativa que permite abrir el pecho y las ingles (zonas donde se estanca la linfa). Libera tensión abdominal. Activa el sistema parasimpático (antiinflamatorio). Mantener de 3 a 5 minutos, respirando profundamente por la nariz. Cómo se hace:

Acostarse boca arriba. Juntar las plantas de los pies y dejar que las rodillas caigan hacia los lados, en forma de diamante. Puedes usar almohadas bajo las rodillas para más comodidad. Manos sobre el abdomen o a los lados.

Supta Matsyendrasana (torsión espinal reclinada) supta matyendrasana Esta postura estimula digestión y eliminación. Libera tensión en espalda y abdomen. Ayuda a desinflamar el vientre. Para que el ejercicio sea efectivo, mantené 1–2 minutos por lado, respirando lento y profundo. Cómo se hace: Acostarse boca arriba, con ambas piernas estiradas. Llevar la rodilla derecha al pecho y girarla hacia el lado izquierdo. Brazo derecho extendido en cruz, mirada al lado opuesto. Viparita Karani (piernas en la pared) viparita karani Esta postura favorece la circulación, reduce la hinchazón en piernas y pies, calma la mente. Para realizarlo de forma correcta, mantené durante 5 a 10 minutos (puedes poner una música suave). Cómo se hace: Sentarse de lado junto a una pared y luego recostarse llevando las piernas hacia arriba apoyadas en la pared. Mantener los brazos relajados a los lados del cuerpo. Puedes usar una almohada bajo la pelvis para elevarla suavemente.