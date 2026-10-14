"Mandé a decir que no venga": qué pasó con el invitado mega famoso de Mario Pergolini que no fue

El conductor contó con ironía la supuesta convocatoria a uno de los cantantes más reconocidos a nivel mundial y la decisión final de dejarlo afuera de Otro día perdido.

El conducto r Mario Pergolini hizo un pase de comedia en el que reveló que invitó a David Bisbal a su programa, pero pegó el faltazo. “Creí que iba a venir”, contó y después reveló que en realidad lo que pasó fue que él lo mandó a bajar porque no le gustó su música. Sin embargo, todo era broma, ya que grabaron la entrevista y saldrá en los próximos días.

Abrupto cambio de conductor en un programa del prime time de El Trece: "No quiero que lo haga él"

“El viernes pasado les habíamos prometido hoy un invitado. De hecho, hay un montón de gente que está acá, creía que iba a venir David Bisbal, pero…”, expresó antes de dejar la frase inconclusa.

Fue entonces que continuó bromeando: “Digo: ‘David Bisbal viene al programa’, todo. Y hasta que dije: ‘Pará, ¿quién es David Bisbal?’”. Y cuando Evelyn Botto le contestó y le explicó que era el autor de Bulería. Por lo que respondió: “Ahí le mandé a decir que no venga”.

“No entiendo, no sé qué quiere decir. Yo hablo con un tipo, no sé qué quiere decir bulería. Es su segundo éxito más grande”, agregó.

Pero finalmente, según reveló Teleshow, el encuentro entre David Bisbal y Mario Pergolini se llevó a cabo el martes por la tarde y el ciclo saldrá más adelante cuando terminen de editarlo.

Se cansó: Mario Pergolini lanzó dardos para todos lados y salpicó a Lionel Messi

Mario Pergolini hizo un fuerte descargo después de la emisión del martes de Un día perfecto, que midió muy poco al competir con la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El conductor habló con su estilo sobre la baja audiencia y cuestionó a quienes, según su mirada, dejaron de acompañar al ciclo apenas los números no fueron los esperados.

"No fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano", lanzó durante el programa. Además, remarcó que el equipo trabaja todos los días y que incluso mantiene la emisión durante los feriados.

El golpe de rating fue muy claro. Mientras Telefe promedió 35,1 puntos con la transmisión del último partido de Messi frente a Benín, con un pico de 36, el programa de El Trece quedó en 2,6, muy por debajo de su promedio diario. Con su tono característico, Pergolini cuestionó las preferencias del público. "Ustedes prefieren ver una fea trasmisión. Con un montón de gente cantando cumbia. ¿Enserio dos vueltas de 'Chiqui botón', nada más? Nosotros vinimos, estamos. Todo", agregó.

También se refirió a la propuesta de la competencia y a su propio resultado. "Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos, pero con lo de los drones...", sostuvo. Cerró su descargo defendiendo el trabajo de su gente. "Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo", afirmó.