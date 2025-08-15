15 de agosto de 2025 Inicio
La impresionante transformación de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo: así se veía antes

La modelo sorprendió con la confirmación de su compromiso. Su estilo y carrera continúa evolucionando desde 2016.

Por
Es un ícono de la moda

Es un ícono de la moda, seguido por millones de personas en todo el mundo.

Desde que el romance de la argentina Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo salió a la luz, su imagen y proyección mediática experimentó un cambio drástico. En sus inicios, lucía un estilo discreto y relajado, muy alejado de los looks elaborados y llamativos que hoy la definen. Con el paso de los años, la modelo e influencer se concentró en refinar su estética, hasta convertirse en un ícono de moda seguido por millones de personas en todo el mundo.

La pareja se conoció en la tienda Gucci en Madrid donde ella era vendedora.
Georgina Rodriguez

Su primera aparición pública junto al astro portugués marcó un antes y un después. Desde entonces, cada evento, alfombra roja o publicación en redes fue una muestra de su evolución personal y profesional. La joven que debutó en 2016 con looks sencillos y peinados naturales es hoy una figura reconocida por su capacidad para marcar tendencia

Georgina Rodriguez

En el mundo de la moda, Georgina pasó por etapas de experimentación, probando estilos audaces, cortes de pelo impactantes y accesorios de lujo que ya forman parte de su sello personal. No solo supo adaptarse a las tendencias, sino que consiguió imponer su propia estética, con un equilibrio entre glamour, sensualidad y originalidad.

Georgina Rodriguez

El cambio no fue únicamente superficial. Su proyección internacional, las colaboraciones con grandes marcas y su creciente influencia en redes sociales, donde tiene más de 68,5 millones de seguidores, demuestran que su transformación tuvo también una estrategia bien planificada, cimentada en disciplina, visión y un equipo sólido que la acompaña en cada paso.

Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casarán

La historia de amor que comenzó en 2016 está a punto de dar un nuevo paso. Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano Ronaldo, compartiendo en Instagram la imagen del impresionante anillo que el futbolista le regaló. La pieza, con un diamante central ovalado y varios más pequeños a los lados, estaría valorada en al menos seis millones de euros.

Georgina Rodriguez

La publicación, acompañada de la frase “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, fue celebrada por millones de seguidores en todo el mundo. La pareja, que ya forma una familia numerosa con cinco hijos, tres de Ronaldo y dos de ambos, formalizará así una relación que lleva casi una década acaparando titulares.

