La Feria MIGRA despide el año con un fin de semana entero a puro arte impreso

Se presentarán más de 160 proyectos editoriales, que ofrecerán desde fanzines, revistas y fotografía hasta grabado, serigrafía e ilustración.

En cada edición convoca a 25 mil personas.

El sábado 13 y domingo 14 de diciembre de 14 a 21 hs, se podrá disfrutar de la última edición del año de la feria alternativa de arte impreso más importante de la región. Con más de 160 proyectos editoriales, que ofrecerán desde fanzines, revistas y fotografía hasta grabado, serigrafía e ilustración, el evento se realizará en el destacado Laboratorio de Artes LABA.

Participarán del evento -que convoca a 25 mil personas por edición- más de 160 proyectos editoriales. Los mismos ofrecerán desde revistas, fanzines y fotografía hasta grabado, serigrafía, objetos gráficos e ilustración a precios accesibles, y con ejemplares singulares, gemas y rarezas que circulan por fuera del mercado tradicional. Además, se contará con capacidad ampliada, propuestas gastronómicas para disfrutar, música en vivo y más sorpresas.

Lejos de ser solo un mercado, la Feria MIGRA es una trama viva de relatos, donde se fusionan publicaciones, saberes y afectos. Es un espacio de circulación, pensamiento y encuentro en el cual editores, fanzineros, encuadernadores, escritores, dibujantes, fotógrafos, colectivos, proyectos artísticos y amantes de la cultura confluyen..

Esta jornada doble rá , sino , y lo . Un fin de semana completo para perderse en los pasillos de este gran encuentro y respirar cultura. Los proyectos participantes resultaron de una convocatoria abierta a la cual se pudo aplicar hasta el octubre.

La entrada será un alimento no perecedero y/o ropa en buen estado. Donaciones que serán destinadas a la Asociación Civil Mocha Celis, específicamente a la población travesti, trans y no binaria que forma parte del Teje Solidario, y a los alumnos del Bachillerato Popular Travesti, Trans y No Binario Mocha Celis.

Esta edición será la tercera del año de la feria que formalizó al sector editorial independiente de Buenos Aires. Aquello se debe a una exitosa respuesta del público, sus ganas de disfrutar y sumergirse en el arte impreso.

MIGRA es un colectivo que surge para generar un espacio comunitario de contención y crecimiento a proyectos emergentes dentro del panorama de las publicaciones, el arte impreso y las artes visuales, con un enfoque inclusivo y de fuerte apoyo a las minorías disidentes.

Edición a edición, su feria alberga además de stands, distintas actividades, charlas, talleres, lecturas, proyecciones, performance y música. Habitan al proyecto artistas emergentes, establecidos, gestores, consumidores de arte y de la cultura de un amplio espectro etario, tanto residentes de Buenos Aires como del resto del mundo.

  • Cuándo

Sábado 13 y domingo 14 de diciembre, de 14 a 21 hs.

  • Dónde

LABA, Laboratorio de Artes (Fraga 648, CABA).

