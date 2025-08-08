El Merval cae y las acciones argentinas se desploman hasta un 10,3% en Wall Street Pese a las subas de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, los papeles argentinos cierran la semana con fuertes pérdidas. Por







Las acciones argentinas cortaron con su racha alcista.

Las acciones argentinas caen hasta un 10,3% en un viernes negro en Wall Street, la Bolsa de los Estados Unidos. Los papeles argentinos no acompañan las subas de los principales índices bursátiles norteamericanos y tienen su peor caída en un mes. A nivel local, el índice líder de la Bolsa porteña, el S&P Merval, se hunde 3,2%.

En el cierre de la semana, Loma Negra lidera las pérdidas de las acciones en Nueva York con derrumbe del 10,3%, seguida por YPF (-5,1%) y Edenor (-4,7%).

Por su parte, los bonos en dólares caen mayoritariamente. El Bonar 2038, el Global 2038 y el Global 2041 pierden un 0,5%, mientras que el Global 2030 y el Global 2035 operan estables.

bolsa mercados rojo baja caída desplome acciones cedears Viernes rojo para las acciones argentinas en Wall Street. En este marco, el último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) se ubica en los 728 puntos básicos y tiene una caída del 1% con respecto al registro anterior.

El director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, analizó en Ámbito que "el balance de YPF no gustó y el de Loma fue flojo, pero está todo bajando: YPF cae 5%, Loma 10%, y los bancos, que no reportaron en estos días, también están en rojo. No creo que se justifique solo por balances, sino por algo más macro".

El profesional entiende que el rebote que experimentaron los activos argentinos en las semanas previas "se está diluyendo", en parte por la no recuperación en la curva en pesos y la permanencia de tasas elevadas. "Las subas de los días anteriores fueron muy fuertes, y ahora hay una corrección lógica. Además, es un momento político clave: el mercado percibe que, con el cierre de listas en el Congreso, es la hora de la extorsión contra LLA. Los posibles aliados buscan mostrar su poder de fuego y eso mete ruido", completó