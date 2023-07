Harvard reveló los detalles de un increíble proceso de envejecimiento inverso.

El experto reconoce que no hace demasiado ejercicio ni se alimenta, pero se basa en el método de “envejecimiento inverso” y en la epigenética.

“La edad biológica es una representación mucho mejor del estado de salud que las velas de cumpleaños. Las velas de cumpleaños no dicen qué tan bien has estado viviendo y ciertamente no dicen cuántos años te quedan”, indicó Sinclair.

Según el CONICET, la epigenética “se refiere al estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes sin cambios en la secuencia -letras o código- del ADN”.

Claro, esto explica que “muchas personas cuando tienen 20 años creen que son impermeables al envejecimiento y la enfermedad, y lo que ahora se sabe es que el reloj epigenético comienza a correr desde el nacimiento y que lo que se hace en los veinte afecta de manera directa la máxima longevidad”.

Los tres hábitos para mantenerse 10 años más joven

Tomar resveratrol todas las mañanas

Es un antioxidante natural frutos rojos, las uvas, el maní y el vino tinto y puede consumirse, por ejemplo, en el yogur.

Entre sus propiedades se encuentran la de fortalecer el microbioma intestinal, disminuyen el riesgo de daño tisular, mejoran el estado de ánimo y aumentan la fuerza del corazón.

Practicar desayuno intermitente

El doctor se saltea el desayuno y realiza desayunos intermitentes de 16 y 18 horas. Sus comidas abundantes son la cena y el almuerzo.

Más allá de los debates que pudiera generar entre los especialistas de alimentación, puede reducir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas y demencia, muchos de los pilares del envejecimiento.

Siga la Vaca Dos restaurantes exquisitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comer un gran almuerzo. Siga la Vaca

Mantener una dieta a base de plantas

“Estoy alejado de los lácteos y también del alcohol. Muy rara vez comeré o beberé alguna de esas cosas, pero en ocasiones, para una celebración o lo que sea, estoy feliz de hacer eso, pero eso es en lo que me enfoco”. Además indicó que dejó las carnes y el azúcar.

Asimismo recalcó: “Cuando cambié a esta nueva dieta, también recuperé mi memoria. No podía recordar fácilmente los números de teléfono y los códigos clave, y ahora es simple. Así que volví a mi cerebro de 20 años. Pensé que era la vejez, pero no lo era, era mi estilo de vida”.

Dieta Harvard: esta es la fórmula para bajar de peso de los expertos

Muchas personas quieren perder peso para mejorar su salud y los expertos recomiendan hacerlos de forma consiente, segura y saludable. Uno de los primeros errores suele ser limitar el consumo de alimentos, pero esta acción disminuye el ingreso de nutrientes en el organismo. La dieta Harvard permite mantener un sano equilibrio para lograr el equilibrio.

Hoy en día, se conocen diferentes dietas para poder perder peso, desde un método japonés sin realizar dietas ni ejercicios. Mediante movimientos simples, muy similares a los del yoga, que hacen foco en la respiración para tonificar los músculos y reducir la grasa abdominal.

Pero no a todas las personas les funcionan por igual ni obtienen los mismos resultados. Desde la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, crearon una nueva dieta para perder peso y también evitar el desarrollo de enfermedades crónicas como: diabetes o hipertensión.

Dieta Harvard: el paso a paso para preparar tu plato

Utilizar frutas y verduras: uno de los principales objetivos de esta dieta, es poder incluir en el plato de comida diario,lo que debe equivaler a media porción dentro del plato.

uno de los principales objetivos de esta dieta, es poder incluir en el plato de comida diario,lo que debe equivaler a media porción dentro del plato. Cereales integrales : una manera de aportar fibra en tus comidas diarias son una gran fuente de vitaminas y minerales. ¿Cómo? Se pueden añadir a los yogures, al puré o sino en las harinas, donde se pueden incorporar a la hora de cocinar, dentro del plato debe ocupar 1/4 .Los más recomendado son quinoa y avena.

: una manera de aportar fibra en tus comidas diarias son una gran fuente de vitaminas y minerales. ¿Cómo? Se pueden añadir a los yogures, al puré o sino en las harinas, donde se pueden incorporar a la hora de cocinar, dentro del plato debe ocupar 1/4 .Los más recomendado son Proteínas: la porción de plato que resta, puede ser ocupada por alimentos ricos en proteínas como pescado, pollo o frutos secos. Uno de los elementos también a tener en cuenta, es la forma en que se cocinan las comidas, ya que ello influye a la hora de bajar de peso.

Plato de Cocina asegurabe .png

Harvard reveló el horario en el que hay que dejar de comer para bajar de peso

Una investigación de la institución publicada en Cell Metabolism muestra cuál es la mejor hora para dejar de comer y, en consecuencia, lograr un descenso de peso más significativo. Para ello se tomó en cuenta la experiencia de 16 personas con sobrepeso u obesidad.

La dieta parecía normal, pero el foco estuvo puesto en las horas en las que se ingería la comida antes de dormir. En la primera etapa, debían comer 6 horas y media antes de acostarse. En la segunda, cuatro y en la última, solo dos horas y media.

Los resultados fueron sorprendentes: tras analizar las hormonas reguladoras de apetito, la temperatura corporal, el gasto calórico, las células adiposas, los científicos llegaron a la conclusión que comer pocas horas antes de acostarse aumentaba la sensación de hambre, disminuye el gasto calórico y favorece el almacenamiento de grasa.

Si bien es una investigación en proceso, es lógico que las consecuencias no se conozcan por completo. Sin embargo, también recomiendan hacer consultas con especialistas de la nutrición, mantener la hidratación y por supuesto, la actividad física.