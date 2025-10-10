Este maquillaje de los ojos fue furor en los 90 y ahora vuelve a estar de moda: cuál es

Este estilo, que agranda e intensifica la mirada y fue tendencia hace décadas, regresa con fuerza, convirtiéndose en la inspiración de maquillaje de la temporada.

A lo largo de los años, la moda demostró que las tendencias son cíclicas y que todo regresa, un principio que se extiende más allá de la ropa para abarcar el mundo de la belleza . En el maquillaje, muchos estilos y productos que marcaron época en décadas pasadas están recuperando protagonismo, mostrando cómo la industria busca inspiración en el pasado para redefinir el estilo contemporáneo. Lo que funcionó en su momento tiene ahora la capacidad de convertirse nuevamente en referente dentro del universo beauty.

Este fenómeno se evidencia claramente en uno de los estilos más icónicos de los años noventa, que especialistas en maquillaje señalan como una tendencia que regresa con fuerza. Este estilo no solo predomina en las pasarelas, sino que también se consolida en los looks de fiesta y en el street style, demostrando su versatilidad y relevancia en la actualidad. La popularidad renovada de este estilo confirma que las propuestas clásicas continúan influyendo en la estética moderna.

El estilo al que nos referimos es el famoso smokey eye, caracterizado por la difuminación de sombras oscuras alrededor de los ojos para crear una mirada profunda y dramática . Este look, que marcó a toda una generación, regresa como una técnica esencial para lograr una mirada cautivadora. Su resurgimiento confirma que las tendencias de maquillaje más potentes de décadas pasadas mantienen el poder de dominar nuevamente la escena de la belleza.

A lo largo de los años, se observa claramente que las tendencias son cíclicas y que, de manera inevitable, todo regresa. Este principio no se limita al vestuario y a los accesorios que desfilan en las pasarelas, sino que también se extiende con fuerza al mundo de la belleza, donde las modas del pasado siempre encuentran una forma de reinventarse y ocupar el protagonismo de la temporada.

Este retorno al pasado se percibe de manera especial en el maquillaje. Muchos estilos y productos que marcaron época e incluso dominaron varias décadas atrás vuelven a ocupar el centro de atención. Esta recuperación estética demuestra que la belleza es un arte en constante reciclaje, donde la nostalgia se combina con la innovación para generar nuevos estilos y propuestas.

En este contexto, uno de los estilos más comentados proviene directamente de los años noventa. Esta tendencia, que formó parte del canon estético de finales del siglo pasado, fue retomada por marcas y especialistas en belleza, redefiniendo el estándar de la mirada para la temporada actual.

smokey eye

El estilo que regresa con fuerza es el conocido como smokey eye. Los intensos y dramáticos ojos ahumados que popularizaron íconos de aquella década vuelven a ocupar un lugar destacado entre las tendencias. Esta técnica representa un claro ejemplo de cómo la moda en maquillaje se reinventa constantemente.

Las maquilladoras expertos confirman la vigencia y el regreso de esta técnica poderosa. Lejos de ser un recuerdo atrapado en fotos antiguas, el smokey eye regreso con fuerza, incorporando actualizaciones sutiles que lo adaptan al gusto contemporáneo.

smokey eye

Hoy, el smokey eye se convirtió en protagonista de los mejores looks de fiesta. Su capacidad para dotar a la mirada de profundidad y misterio lo convierte en la elección ideal para eventos nocturnos o glamorosos. La combinación de tonos oscuros y una difuminación impecable crea un efecto cautivador que mantiene su relevancia.

La influencia del smokey eye también se siente en el street style. Tanto en su versión clásica y oscura como en variantes más suaves con tonos tierra o ciruela, los ojos ahumados se consolidan como una herramienta esencial para quienes buscan un estilo impactante y moderno en su maquillaje diario, confirmando así su condición de tendencia cíclica.