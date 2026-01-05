Este lugar es una parada obligatoria de Buenos Aires pero no siempre fue así: de donde salieron tantos colores El paseo, considerado uno de los diez más fotografiados del mundo según Google Maps, todavía esconde “secretos”. Por + Seguir en







Caminito se volvió un destino imperdible de Buenos Aires.

Caminito figura entre los diez sitios más fotografiados del mundo y es un emblema de Buenos Aires.

Fue inaugurado en 1959 y se reconoce por sus casas coloridas y el tango.

Surgió de la recuperación de un antiguo ramal ferroviario abandonado en La Boca.

Hoy funciona como un museo a cielo abierto con fuerte identidad cultural. Caminito es una celebridad global que trasciende las fronteras de Buenos Aires. De acuerdo con estadísticas de Google Maps, esta emblemática calle del barrio de La Boca se ubica entre los diez lugares más fotografiados del mundo, en competencia directa con sitios icónicos como el Museo Guggenheim de Nueva York o la Piazza Spagna de Roma. Su proyección internacional la convierte en una parada obligada para millones de turistas interesados en capturar la esencia vibrante de la cultura porteña.

Pese a su enorme popularidad, buena parte de su encanto se encuentra en aspectos que todavía no reciben la atención que merecen. El paseo, identificado por sus casas de madera y chapa pintadas de colores intensos, sus esculturas al aire libre y la presencia constante del tango, cuenta con una inauguración oficial fechada el 18 de octubre de 1959. Aun con décadas de exposición mediática, el sitio continúa siendo un espacio cargado de historias y particularidades que muchos visitantes desconocen.

caminito La historia de Caminito combina arte, trabajo comunitario y tradición boquense, y conserva “secretos” detrás de sus fachadas coloridas. El actual atractivo cultural surgió a partir de un antiguo terreno ferroviario en desuso que fue recuperado por iniciativa del pintor Benito Quinquela Martín. Con el paso del tiempo, este rincón se consolidó como un museo a cielo abierto que invita a mirar más allá de la postal turística y a descubrir las raíces profundas de un barrio con identidad propia.

Así fue la construcción de Caminito como un destino turístico destacado de Buenos Aires Lo que hoy se conoce como Caminito no surgió con la idea de convertirse en un atractivo turístico, sino a partir de la recuperación de un espacio degradado del barrio de La Boca. En sus orígenes, el lugar funcionaba como un sendero por donde circulaba un ramal del Ferrocarril de Buenos Aires a Ensenada, abandonado desde la década de 1920. Con el paso del tiempo, ese tramo quedó reducido a un basural llamado “La Curva”, hasta que un grupo de vecinos, encabezados por el pintor Benito Quinquela Martín, impulsó una intervención para devolverle valor y sentido al entorno barrial.

La transformación estética del paseo resultó clave para su proyección internacional. Quinquela Martín, acompañado por otros artistas, pintó las fachadas de los conventillos con colores intensos, retomando una práctica típica de los inmigrantes genoveses que utilizaban restos de pintura naval para revestir sus viviendas de chapa y madera. Esta elección visual no solo revitalizó la zona, sino que construyó una identidad única que hoy posiciona a Caminito entre los sitios más fotografiados del planeta, en diálogo con íconos urbanos de ciudades como Nueva York y Roma.

Caminito-1-1200x675.jpg La inauguración oficial como museo a cielo abierto ocurrió el 18 de octubre de 1959 y marcó el inicio de su consolidación como polo cultural. A los colores se sumaron esculturas, murales y bajorrelieves que retratan escenas de la vida portuaria y del trabajo cotidiano. El nombre “Caminito” surgió como homenaje al célebre tango de Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza, reforzando su vínculo con la música ciudadana y convirtiendo al paseo en un escenario natural para el tango. Con el correr de las décadas, Caminito sostuvo su vigencia al combinar valor histórico con una mística que todavía despierta curiosidad en quienes lo recorren con atención. Su creación respondió más a un gesto de amor por el barrio que a un proyecto urbanístico convencional, capaz de transformar un callejón olvidado en una referencia cultural mundial. A punto de cumplir seis décadas como paseo emblemático, este tramo de 150 metros continúa siendo un símbolo de resiliencia cultural y una clave esencial para comprender la identidad de Buenos Aires.