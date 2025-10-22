"Con viento a favor", la campaña de beneficios para descubrir Comodoro Rivadavia

Vigente hasta el 31 de diciembre, contempla promociones exclusivas en noches de hotel y excursiones, descuentos en gastronomía y comercios adheridos, así como paquetes turísticos.

Comodoro Rivadavia es la puerta de entrada a la Patagonia central.

La ciudad de Comodoro Rivadavia lanza “ Con viento a favor” , una campaña de beneficios vigentes desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 y contempla promociones exclusivas como 3×2 en noches de hotel y excursiones, descuentos en gastronomía y comercios adheridos, así como paquetes turísticos desde $360 mil que incluyen alojamiento y excursiones.

Está en el sur de Brasil, lo comparan con Suiza y tiene circuitos increíbles: cuál es el pueblo ideal para visitar

La propuesta se desarrolla mediante una alianza estratégica entre hotelería, agencias de viajes, prestadores turísticos, emprendedores locales y comercios adheridos, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa y accesible para los visitantes.

Los turistas que se alojen en establecimientos adheridos recibirán un voucher de beneficios, representado como un boleto de tren, que podrán presentar en locales gastronómicos, agencias de viajes y comercios asociados.

Este pase especial les permitirá acceder a promociones exclusivas como 3x2 en noches de alojamiento y 20% de descuento en estadías de una sola noche, 3x2 en excursiones contratadas vía agencias y 15% de descuento en contrataciones directas, además de un Menú Turista con precio fijo y 2x1 en bebidas o productos seleccionados en restaurantes adheridos, y descuentos especiales en comercios locales.

Además, las agencias de viajes ofrecerán paquetes con beneficios adicionales, que incluyen traslado desde/hacia el aeropuerto y promociones combinadas de alojamiento y experiencias.

Aventura y naturaleza marítima

La novedad en Comodoro son los paseos náuticos – "Comodoro desde el Mar" (Tonina Tour, Avistajes Martín Pescador, Al Este y Lafkenche): que invitan a descubrir a la ciudad desde el mar y observar a la avifauna marino costera en su hábitat natural.

Buceo y snorkeling (Poseidón Buceo, Escuela de Buceo Zeus): Para quienes buscan una inmersión completa, se ofrecen bautismos submarinos y experiencias de snorkeling. Los bautismo submarinos y las experiencias de snorkeling se imponen esta primavera para conocer la riqueza de la vida marina en estas costas guiados por expertos.

COMODORO rivadavia

Remar de a pie y vivir una experiencia de yoga en el mar junto al amanecer - Stand up paddle (SUP) y yoga (Ninfa Sup Yoga, Kai Sup Patagonia, MAUI): con parte del abanico de novedades que permiten disfrutar del mar y el aire libre. Hay clases, travesías guiadas y experiencias de SUP al atardecer, una forma única de conectar con la naturaleza.

Nado en aguas abiertas (Travesía Guiada): Para los amantes de la natación, se proponen travesías guiadas seguras en las costas de la ciudad, una experiencia revitalizante en el mar patagónico.

Experiencias de adrenalina y tierra

Experiencia 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas (Patagonia Salvaje 4x4): Una jornada completa (full day) de aventura que propone recorrer el impresionante ANP de Rocas Coloradas. Esta travesía combina adrenalina con paisajes únicos y, en muchos casos, incluye almuerzo en un entorno inigualable.

Sobrevuelo de bautismo (Aeroclub Comodoro Rivadavia): La experiencia de volar es posible en Comodoro Rivadavia. Es una actividad ideal para conocer la Patagonia desde una perspectiva diferente: El cielo. Una actividad perfecta para quienes buscan una perspectiva inolvidable de la Patagonia.

Senderismo y trekking (Seaside Trails Experiences): La geografía de la zona ofrece múltiples circuitos de senderismo, permitiendo explorar la meseta, cañadones y áreas costeras, ideales para la observación de flora y fauna local.

COMODORO rivadavia

Participantes destacados

La ciudad de Comodoro Rivadavia se impulsa como HUB turístico y puerta de entrada a la Patagonia central para quienes quieren disfrutar de una semana o emprender una travesía de largo recorrido por una de las regiones más famosas a nivel mundial es el punto de partida y de llegada convertido en un destino único. Desde el Ente Comodoro Turismo se logró el trabajo conjunto de reconocidos establecimientos hoteleros y prestadores de servicios.

Comodoro Turismo cuenta con la adhesión de reconocidos establecimientos y servicios turísticos:

Hotelería y alojamientos: Austral Hotel, Austral Express y Plaza, Lucania Palazzo Hotel, Comodoro Hotel, Ruca Antü Comodoro Aparts, Gema Hotel y Hotel Victoria.

Agencias de viajes: Turisfun, El Agreste, Buentour, Viajes con Alma, Seaside Trails Experiences y Mar del Sur.

Prestadores turísticos y emprendedores: Poseidón Buceo, Tonina Tour, MAUI, Ninfa Sup Yoga, Escuela de Buceo Zeus, Kai Sup Patagonia, Patagonia Salvaje 4x4, Seaside Trails Experiences, Avistajes Martín Pescador, Aeroclub Comodoro Rivadavia, Al Este Patagonia y Lafkenche.

Restaurantes y comercios: Piano Bar Lucania, Ley Seca, Tunet, Defud, Del Marqués, Victoriana, Okura Sushi & Wok, Molle Verde y Estación de Servicio Axion - Zona Cero.

La promoción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, exclusivamente para quienes se alojen en los establecimientos adheridos.