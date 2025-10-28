Un estudio demostró que una rutina simple de pocos minutos al día es suficiente para ver impactos positivos en la salud física y mental. Se puede hacer en casa y utilizando el propio peso del cuerpo.

Además del descanso y la buena alimentación, hacer actividad física es clave para llevar una vida saludable. Aunque muchas personas no tienen tanto tiempo disponible como les gustaría para dedicarle al deporte, un estudio reveló que existe un ejercicio de fuerza que puede hacerse en solo cinco minutos.

Una investigación de la Universidad Edith Cowan (ECU) de Australia, publicada en la revista científica European Journal of Applied Physiology, demostró que unos pocos minutos de ejercicios excéntricos al día aportan grandes beneficios para la fuerza muscular, resistencia y salud mental.

Los ejercicios excéntricos son aquellos que alargan los músculos durante el esfuerzo y se realizan con un movimiento controlado, como las sentadillas o el curl de bíceps. La gran ventaja es que pueden hacerse con el propio peso corporal, por lo que son aptos para principiantes o personas con lesiones.

Este es el ejercicio físico que dura 5 minutos y mejora la fuerza

El estudio de la ECU evaluó los beneficios de un programa de cuatro semanas para la salud física y mental de individuos sedentarios. La sesión diaria solo duraba cinco minutos y consistía en series de sentadillas en silla, abdominales en silla, flexiones de pared y elevaciones de talones de 10 repeticiones cada una.

Uno de los autores del trabajo, el profesor Ken Nosaka, de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la ECU, señaló que al cabo de un mes se observaron "mejoras significativas en la fuerza muscular, la flexibilidad, la resistencia a la fuerza y la salud mental" de los participantes.

"Esto sugiere que incluso pequeñas cantidades de ejercicio diario pueden proporcionar beneficios sostenibles y notables en personas sedentarias", remarcó, indicando que los ejercicios excéntricos "son muy efectivos para mejorar la condición física".

Nosaka agregó que, si bien los beneficios se vieron con una rutina de apenas cinco minutos al día, se pueden lograr resultados aún mejores si se va aumentando gradualmente el tiempo diario que se le dedica a la actividad física. Para obtener resultados, es importante realizar al menos 10 repeticiones de cada ejercicio.