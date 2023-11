El superalimento que ayuda a aumentar la capacidad de atención y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, los médicos recomiendan no superar una dosis diaria de 3 a 4 nueces ya que más allá de su riqueza en proteínas y fibras, su tasa calórica es incluso superior a la de otros frutos secos. Conocé más detalles sobre las nueces.

¿Cuáles son los beneficios de la nuez?

El consumo recomendado por especialistas es de unos 20 a 30 gramos por día para poder incorporar los siguientes beneficios:

nueces ¿Cuáles son los beneficios de la nuez? Pixabay

Previene enfermedades del corazón

Las nueces disminuyen los niveles altos de colesterol total y colesterol malo que son factores de riesgo y generan enfermedades como la ateroesclerosis y los accidentes cerebrovasculares. No afectan al colesterol bueno, aportando al organismo ácidos grasos saludables, en especial Omega-3, y fibras que funcionan como protector del sistema inmune, de acuerdo a una investigación del National Institute of Food and Drug Safety Evaluation.

Poder antiinflamatorio

Las nueces están compuestas por polifenoles, sustancias naturales que poseen propiedades antioxidantes, contribuye a controlar los procesos de inflamación y el estrés oxidativo que provoca daños en los tejidos y las células.

El portal Tua Saúde afirma que el consumo habitual de las nueces evita la proliferación de células cancerígenas (previniendo el cáncer de próstata, mama, colon y riñón) y el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Mal de Parkinson.

Protección del sistema nervioso central

Las grasas poliinsaturadas y la vitamina E de las nueces facilitan un mejor funcionamiento neuronal y de la actividad cerebral, protegiendo al cerebro del daño oxidativo. Diferentes estudios han demostrado que el consumo de nueces genera importantes mejoras en la memoria y el aprendizaje.

Otras virtudes de las nueces

Las nueces se suelen incluir en porciones pequeñas en la alimentación de pacientes con problemas de obesidad para calmar la saciedad, es otra ventaja de consumir nueces.

Además, aportan cobre, calcio, magnesio y otras vitaminas que ayudan a proteger la salud ósea y nos aleja de la osteoporosis, una enfermedad que debilita los huesos.

Las células de la piel también se ven beneficiadas gracias a la presencia de vitamina E, clave para la salud cutánea. Gracias a este beneficio, suelen incluirse en las dietas de personas que padecen psoriasis por sus propiedades antiinflamatorias.