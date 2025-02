El furor por Lady Gaga: los vuelos a Brasil aumentaron un 650% por su show gratuito en Copacabana

El esperado concierto gratuito de Lady Gaga en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, el próximo 3 de mayo , ha desatado un verdadero boom de búsquedas por parte de los argentinos que desean asistir al evento. Desde el anuncio del show, la demanda de vuelos hacia Brasil ha aumentado de manera sorprendente, con un incremento de hasta el 150% en comparación con las tres semanas previas a la fecha. Sin lugar a dudas, este evento ha capturado la atención no solo de los fanáticos de la cantante, sino también de los turistas interesados en aprovechar la oportunidad para disfrutar de uno de los destinos más icónicos de América Latina.

Según los datos de Despegar, el producto que más ha crecido en las búsquedas es el de los vuelos, que ha experimentado un impresionante aumento del 650% respecto al mismo período del año pasado. Esta cifra demuestra la magnitud del interés generado por el show de Lady Gaga, que no solo atrae a los seguidores de la artista, sino que también activa la demanda de otros servicios turísticos en Río de Janeiro. Lo más llamativo es que más de la mitad de esas búsquedas se han traducido en compras efectivas, lo que muestra el impacto real del evento sobre el turismo en la región.

brasil En promedio, los turistas se quedarán en Río de Janeiro unos 4 días.

En cuanto a la duración de la estadía, se espera que los turistas que viajen para el evento se queden en Río de Janeiro, en promedio, 4 días. Esta cifra es inferior a la de la temporada alta de verano, cuando los turistas suelen permanecer entre 7 y 10 días. Esto podría estar relacionado con el hecho de que el viaje tiene un motivo específico: el concierto de Lady Gaga, lo que hace que muchos de los viajeros no extiendan su visita más allá de los días cercanos al evento.

El impacto de Lady Gaga en el turismo no solo se limita a los viajeros internacionales. También está teniendo un fuerte efecto sobre el turismo interno, ya que las búsquedas para viajar a Río de Janeiro desde otras ciudades de Brasil han crecido más de un 60% en comparación con las semanas previas. Este fenómeno es típico de los grandes eventos, que no solo atraen a turistas internacionales, sino también a aquellos que desean aprovechar la ocasión para conocer el destino.

Con el auge de las búsquedas de vuelos, la creciente demanda de alojamiento y el incremento de las reservas internas, el concierto de Lady Gaga está demostrando ser un motor poderoso para el turismo en Río de Janeiro, que seguirá siendo uno de los destinos más visitados por los argentinos en los próximos meses.

brasil Quienes viajan a Brasil están optando por contratar seguros de viaje con coberturas amplias.

Aumento en la contratación de seguros de viaje

Debido a este auge, quienes planean viajar a Brasil están optando por contratar seguros de viaje con coberturas amplias. Plataformas como Asegura tu Viaje permiten comparar diversas opciones de asistencia al viajero. Contar con un seguro que cubra atención médica en hospitales privados, consultas online y asistencia a domicilio es fundamental, especialmente cuando el sistema público no ofrece respuestas rápidas.

Maximiliano Pazos, Director Comercial de Asegura tu Viaje, recomienda una cobertura mínima de u$s50.000 para asistencia médica. Los precios de los seguros varían, comenzando en u$s2 diarios, con opciones más caras como Assist Card, que se ofrece a partir de u$s6 diarios.

Go! Assistance también ofrece una variedad de planes, como el Go! Smart, que incluye hasta u$s$80,000 de cobertura para enfermedades, accidentes y medicamentos ante hospitalización. Además, sus servicios de telemedicina permiten consultas médicas en línea en cualquier parte de Brasil, con prescripción válida en el país. Florencia Baez, de Go! Assistance, destacó que Brasil es el destino turístico con mayor frecuencia de casos de enfermedades para los viajeros, debido a factores como el calor extremo, insectos y la contaminación del agua y alimentos.

brasil Contar con un seguro adecuado es esencial en Brasil.

La importancia de tener un seguro de viaje

Los seguros de viaje no solo cubren atención médica, sino también otros imprevistos como pérdida de equipaje, asistencia legal y servicios de concierge. Eliana Rombola, de Latin Assistance, explica que sus planes empiezan en u$s1.5 diarios con coberturas desde u$s15.000, siendo una opción económica para quienes viajan a Brasil.

Contar con un seguro adecuado es esencial en Brasil. Tener acceso a atención médica rápida y eficaz puede hacer la diferencia.

Un evento único

El evento de Lady Gaga en Copacabana forma parte de una serie de conciertos gratuitos que la artista está ofreciendo en diversas ciudades del mundo, y su elección de Río de Janeiro no hace más que reforzar la importancia de Brasil como destino turístico clave para los argentinos.

Durante este verano, Brasil ya se consolidó como uno de los países más elegidos por los turistas argentinos, y con la llegada de Lady Gaga, la tendencia parece continuar.