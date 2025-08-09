Una famosa cantante y un creador de contenido afrontan rumores de separación: quiénes son La pareja supo conquistar al público con su carisma, sus apariciones conjuntas y sus constantes muestras de afecto.







Se esparcieron rumores sobre la posible separación de estas dos personas reconocidas Gtresonline

Las redes sociales y el mundo del espectáculo están en alerta por los indicios que apuntan a una posible ruptura entre dos figuras muy queridas. Se trata de una reconocida cantante, con una fuerte base de fans, y un popular creador de contenido digital que en los últimos años ganó gran notoriedad.

Algo parece haber cambiado en las últimas semanas, y los rumores no tardaron en multiplicarse. Así, hay muchas especulaciones que circulan en varios medios sobre la posible ruptura de Aitana y Plex. Conocé todo lo que se sabe hasta el momento.

Por qué Aitana y Plex estarían cerca de separarse y cómo despejaron los rumores por redes aitana y plex Europa FM Varios rumores indicaban que la pareja habría tenido una discusión tras su último show: “Aitana llegó algo molesta a la fiesta porque hubo fallos técnicos durante el concierto. En un momento, se acercó Plex y hablaron sobre qué harían en los próximos días. Aitana le dijo que quería estar con sus amigas, y él, con gesto serio, respondió que entonces pasaría más tiempo con sus amigos”, contaron en el programa TardeAR como posible motivo del malestar.

A partir de ese supuesto desencuentro, comenzaron a circular especulaciones entre los fans, alimentando versiones sobre un posible distanciamiento e incluso sobre unas vacaciones que no estarían compartiendo.

Sin embargo, este sábado en DCorazón, Javi de Hoyos se encargó de desmentir rotundamente esos rumores al mostrar en vivo una imagen inédita de la pareja. El periodista reveló que un seguidor había enviado al programa una foto en la que se ve a la cantante y al youtuber juntos y sonrientes en el aeropuerto de Dubái, posando con algunos fanáticos.

Lejos de mostrarse incómodos o evitar la atención, accedieron con naturalidad a tomarse fotos, dejando ver su buena sintonía. Con esa imagen, se disiparon las versiones de crisis y ambos dejaron en claro que su relación sigue en buen momento.