El Gobierno autorizó el bloqueo de celulares en las cárceles federales

El Ministerio de Seguridad oficializó un protocolo para detectar equipos móviles y anular sus comunicaciones con el fin de desarticular delitos planificados desde el interior de los penales.

La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva.

El Ministerio de Seguridad publicó este lunes la Resolución 336/2026 en el Boletín Oficial. La norma faculta la instalación de dispositivos de detección y anulación de comunicaciones móviles en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal .

El objetivo central de la medida es la desarticulación de bandas que operan desde el interior de los penales . Como antecedente, el Gobierno citó estafas telefónicas bajo órdenes como: "Paseme el código, quédese tranquilo".

La nueva tecnología permite la identificación individual de los teléfonos activos para su posterior bloqueo de forma selectiva . A diferencia de los inhibidores generales, este sistema evita cualquier impacto negativo en la señal de las viviendas cercanas a las unidades penitenciarias.

La resolución subraya la necesidad de "impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas ".

"En las manos de un preso un celular es un arma" , publicó en la red social X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , actualmente investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2046367038940017097&partner=&hide_thread=false El Gobierno nacional instalará inhibidores de señal para detectar y bloquear celulares en cárceles federales.



En las manos de un preso un celular es un arma.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 20, 2026

El nuevo manual de procedimientos establece los parámetros técnicos de seguridad

La normativa incluye la aprobación del "Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales". Este documento fija los criterios de aplicación de la tecnología sobre cada equipo móvil identificado dentro de las prisiones.

El plan oficial se ajusta a la Ley 24.660, que prohíbe de forma taxativa el uso de celulares a los reclusos. Si bien el Estado garantiza el contacto con el mundo exterior para los internos, la ley excluye el acceso a dispositivos de comunicación móvil de uso personal.

Las áreas técnicas de la cartera de Seguridad gestionarán la compra y el mantenimiento de estos sistemas de última generación. El proceso de implementación requiere un seguimiento constante para asegurar que el bloqueo se limite estrictamente al perímetro interno de cada unidad carcelaria.