Cuánto sale el perfume que lanzó Lionel Messi: todos los detalles

La presentación de esta fragancia se realizó a través de un llamativo video en redes sociales, donde Messi recorre una sala de espejos, mientras se menciona que es "un futbolista, un campeón del mundo, un padre y un caballero". Además, cierra con la frase "More than we see" (Más de lo que vemos). Esta estrategia de marketing busca acercar al público a una versión más íntima y compleja del jugador del Inter Miami.

Precio del perfume que lanzó Lionel Messi

El perfume de Lionel Messi se ofrece en dos presentaciones distintas, cada una con un precio diferenciado. Es importante destacar que, actualmente, el producto no está disponible para su compra directa en Argentina, lo que implica costos adicionales importantes por envío e impuestos.

La versión básica, denominada "Messi Eau De Parfum", tiene un costo base de $70.346. Sin embargo, al sumar los gastos de envío e impuestos correspondientes, el monto final se eleva considerablemente, alcanzando aproximadamente los $240.000.

Para quienes buscan una experiencia más completa, existe la opción "Messi Fragrance Gift Set". Este conjunto, que incluye no solo el perfume sino también un bolso de viaje y un gel de ducha, tiene un precio inicial de $80.396. Al considerar los costos de envío e impuestos, el valor total se acerca a los $290.000.

Es importante mencionar que, independientemente de la opción elegida, los gastos de envío superan los $100.000, lo que incrementa el costo final del producto para los consumidores de nuestro país interesados en adquirir esta exclusiva fragancia.