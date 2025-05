¿Cuándo es mejor?: la época ideal para hacer running y ejercicios

El running en otoño no solo resulta más cómodo, sino que además impacta positivamente en el ánimo y refuerza el sistema inmunológico, llevando a la posibilidad de realizar una preparación natural de cara a las actividades que se pueden realizar durante el invierno.

Running otoño Freepik

Los beneficios de hacer running en otoño

Practicar running en esta estación permite que el cuerpo se adapte progresivamente al entorno, reforzando las defensas frente a enfermedades comunes. El aire fresco y húmedo obliga al organismo a realizar un esfuerzo adicional, fortaleciendo el sistema inmune siempre que el ejercicio se realice con equilibrio.

En paralelo, el contacto con la naturaleza y la actividad física sostenida ayudan a reducir los niveles de estrés. La liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina favorece un mejor estado emocional, siendo útil incluso para mitigar los efectos de la llamada “melancolía otoñal”.

Otro punto muy importante es la indumentaria: se recomienda utilizar ropa liviana y térmica, con capacidad para evacuar la transpiración. Esto previene enfriamientos posteriores al entrenamiento y permite una mejor adaptación a los cambios de temperatura.

Running otoño Freepik

Las recomendaciones para hacer ejercicio

Establecer una rutina con horarios fijos es una de las mejores formas de realizar esta actividad de manera constante. La planificación previa de los entrenamientos permite evitar excusas y consolidar el hábito. Además, contar con un compañero o integrarse a un grupo de corredores puede ser un impulso extra para no abandonar.

También es importante no exigirse más de la cuenta. No significa que se haya fracasado si no se pudo cumplir con una sesión. El progreso en el ejercicio físico es gradual, y retomar al día siguiente sin presiones es parte del camino hacia la constancia.