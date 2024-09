Cuál es el truco casero que se volvió popular en todas las casas para limpiar el microondas

Por último, es importante tener en cuenta que un microondas limpio funciona de manera más eficiente. Los residuos pueden interferir con la capacidad del aparato para calentar de manera regular y eficaz.

Este procedimiento del usuario Jack Callahan, al cual siguen 1.4 millones de personas, arrasó en plataformas como TikTok y YouTube, demuestra que no es necesario utilizar productos químicos agresivos para mantener tu electrodoméstico impecable.

