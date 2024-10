Cuál es el truco casero más recomendado para limpiar las bombillas del mate

Las bombillas son uno de los utensilios más usados a la hora de tomar mate. No sólo se usa para tomar, sino también muchas personas la usan para remover la yerba. Es por eso que no alcanza con enjuagarla con agua, sino que es conveniente que pase por todo un proceso de limpieza que la deje en las mejores condiciones para la próxima ocasión en la que se la tenga que usar. Estas piezas suelen acumular residuos con el tiempo, afectando no solo la higiene sino también el sabor de la infusión.