Cuál es el pueblo argentino que fue catalogado como uno de los 50 más hermosos del mundo.

Según el ranking "The 50 Most Beautiful Small Towns in the World" (o "Los 50 pueblos pequeños más hermosos del mundo"), Iruya, en Salta, está entre los primeros puestos, junto con sitios en lugares con paisajes tan distintos como Japón, Egipto y Brasil, entre otros.

Dónde queda Iruya

Iruya queda en la provincia de Salta, a 315 kilómetros de la capital. Sin embargo, la única forma de llegar es a través de Jujuy. Desde Humahuaca, son 75 km por la RN 9 y la RP 13.

Qué puedo hacer en Iruya

Iruya está ubicado en Salta y cuenta con solo alrededor de 1.500 habitantes y casas de adobe que parecen colgar de la montaña. En este destino particular, se recomienda quedarse en el Hotel Iruya, un exclusivo lugar con lujosas habitaciones e increíbles vistas de la montaña.

Además, podrás disfrutar de las hermosas vistas de la montaña y la iglesia, protagonista del lugar. Las calles empedradas y angostas serán ideales para recorrer y sacar fotos. Y los usuarios de Internet también recomiendan probar el restaurante Tina y también Los Cachis, donde se pueden probar platos locales como la milanesa de llama, el estofado de cordero, la humita y los tamales.

Otro sitio que vale la pena visitar en Iruya es el Mirador de la Cruz, desde donde se puede ver el pueblo en altura, así como el Mirador del Cóndor, para el que necesitarás un poco de experiencia en trekking.

Una última gran opción para los fanáticos del senderismo es la caminata a San Isidro.

Cómo llegar a Iruya

La única cuestión a tener en cuenta es que la mejor forma de acceder a Iruya, según Condé Nast Traveler, es a través de un viaje en micro de alrededor de 4 horas aunque, una vez que se llega, podrás disfrutar de hermosas vistas, cóndores y la asombrosa meseta andina.

También se puede acceder en auto, pero el acceso no es de los más fáciles, ya que hay que subir cuestas de hasta 4.000 metros de altura en un camino de piedras, sin asfalto. Sin embargo, en el camino podrás disfrutar de ricas tortillas salteñas, entre otras delicias locales.

Cuándo se recomienda ir a Iruya

Según el sitio de viajes, la mejor época para visitar Iruya es de abril a noviembre.