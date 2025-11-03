Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado Descubrí el truco infalible de los expertos para que el corte quede tierno, jugoso y lleno de sabor en cada parrillada. Por







¿Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado?.

El matambre es uno de los cortes más populares en la parrilla argentina gracias a su sabor y a la cantidad de grasa que posee. Sin embargo, si no se prepara correctamente, puede resultar duro y masticable, similar a una “goma”. ¿Como tiernizarlo para que salga perfecto en el asado?

Este corte, proveniente de la producción nacional, es uno de los preferidos en las parrillas argentinas gracias a su sabor característico y su grasa natural que aporta jugosidad. Sin embargo, tiene zonas más finas que otras, por lo que requiere cuidados específicos al momento de cocinarlo. Siguiendo estos consejos, estará listo para sorprender a todos, logrando una textura jugosa y un sabor intenso, tal como lo preparan los expertos.

Cada bocado será suave y delicioso, convirtiendo tu parrillada en un verdadero éxito para todos los comensales.

matambre Este es el truco para tiernizar el matambre que no falla si hacés asado Martín Mari, carnicero con amplia experiencia en Granja Benedetti de Mendoza, revela el truco que garantiza que el matambre quede tierno, jugoso y lleno de sabor, incluso para los asadores menos experimentados.

Según Mari, lo primero es identificar las dos caras del matambre: una más rojiza y otra con grasa natural. La clave está en que la parte rojiza conserve grasa visible, ya que esta actúa como un protector durante la cocción y ayuda a que la carne no se seque. Además, recomienda cocinar el matambre a la parrilla tapando cuidadosamente los bordes finos y siempre doblado, asegurando que toda la pieza reciba calor de manera uniforme sin perder su jugosidad.