Cómo podés transmitir buena energía según un estudio de Harvard

En este sentido, Robert Waldinger, docente de dicha casa académica , manifestó que la generosidad y la curiosidad genuina son los dos pilares que transmiten buena vibra , esto quiere decir que el impacto positivo no solamente se da en quien lo recibe sino también en quien lo realiza . Este fenómeno es conocido como “espiral ascendente” porque el bienestar que una persona genera en otra también repercute en sí mismo .

En lo que respecta a la curiosidad genuina, Waldinger la definió como el interés por las experiencias y emociones de los demás, fortaleciendo a su vez las relaciones interpersonales. Mostrar preocupación por otra persona desarrolla conexiones más profundas y significativas, potenciando la empatía y el bien común.

De qué manera podés transmitir buena energía según Harvard

El especialista de la Universidad de Harvard, Robert Waldinger, indicó que la mejor forma de transmitir buena energía es siendo amables y generosos. Aspecto que no solamente mejora la vida de quién lo transforma en un hábito cotidiano, sino también en quien recibe ese trato amigable.

“Ninguno de nosotros puede controlar la manera en que otras personas se comprometen con nosotros pero sí podemos manejar la manera en que nosotros nos comprometemos con ellas. Puede que no estemos recibiendo el apoyo que nos gustaría, pero eso no significa que no podamos darlo”, señaló Waldinger en su trabajo titulado La buena vida.

“Cuando vemos a una persona que actúa con gentileza se desencadenan en nosotros una serie de reacciones químicas poderosísimas que mejoran el nivel de estrés, activan la producción de endorfinas, desinflaman, etc... La gentileza es una bomba química para nuestro cuerpo”, agrega Daniel Lumera, biólogo experto en felicidad.

Qué recomendaciones tiene Harvard para tener buena energía

