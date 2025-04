Cómo podés saber si tu perro te quiere según un estudio

Suele suceder que cuando adoptamos un perro y en la casa son varias las personas que viven, con el paso de los días la mascota suele seguir mucho más a uno de ellos que a otros. Debido a esto, muchos se preguntan si es que el perro quiere más a uno que al otro, sin embargo, no se trata de esto sino que existen determinados comportamientos de los humanos que atrae al animal.

Un estudio ha demostrado que no se puede determinar al 100% a quien quiere más el perro , sin embargo, hay señales que nos permiten identificar al elegido por la mascota. Conocé los detalles.

Cómo saber qué tanto te quiere tu mascota

Expertos aseguran que la llave para conocer a quién quiere más el perro de todos los integrantes de la casa, es importante comprender el vínculo que la mascota estableció con su familia humana. El perro, cuando llega a nuestro hogar, comienza a conocer poco a poco a cada uno de los integrantes de la casa y poco a poco se va apegando mucho más a uno que a otros. Por lo tanto, por muchos mimos que se le haga siempre será su preferido, el que le dé de comer y atienda sus necesidades. Es decir, no solo comer, sino también pasearlo, prestarle atención, jugar con él y mantenerlo cómodo.

Este trabajo se debe realizar a diario y va fortaleciendo poco a poco el amor entre el perro y el dueño, generando lealtad, confianza y afecto. Además, nuestros peludos pueden llegar a conectar emocionalmente con sus amos si ellos entran en depresión o crisis y pueden padecer parte de estos síntomas.

Por consiguiente, el animal puede perder los lazos con el cuidador al que le tenga más cariño por sentirse confuso por la situación, rompiéndose la relación. Por lo tanto, si la persona favorita de él atraviesa un momento emocional difícil o deja de ser constante en sus cuidados, el animal puede sentirse confundido y buscar una nueva figura de referencia.

En conclusión, no significa que el perro no tenga aprecio por el resto de los integrantes de la familia humana, ya que en definitiva son parte de la "manada" en la que el animal se siente a gusto y protegido. No obstante, es imposible que se tenga un amor especial con aquella que lo acompañe mucho más.