Cómo limpiar y sacar manchas de transpiración en la ropa de color.

Limpiar las manchas de las prendas no suele ser una tarea sencilla y es por eso que recurrimos a diversos productos para eliminarlas y dejar la ropa como nueva. Sin embargo, una de las marcas más complejas de sacar es la de transpiración, sobre todo de la ropa blanca, ya que, se forman aureolas de color amarillo.

Esas manchas es posible sacarlas y al mismo tiempo, eliminar el mal olor de las remeras, sábanas, pijamas, etc. Para eso, debés seguir una serie de pasos para dejar tus prendas como nuevas, pero por sobre todo y no menos importante, no dañarlas. Conocé cómo sacarlas y cómo prevenirlas.