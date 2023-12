Las ollas quemadas se pueden limpiar y dejarlas como nuevas para que, al cocinar, la comida no pierda el sabor original.

Para que las comidas y nuestros platos preferidos tengan el sabor ideal y que el mismo no se vea alterado, es necesario cocinar en fuentes y ollas que estén limpias y en buen estado. No es necesario que las ollas sean nuevas porque aquellas que están en nuestras cocinas y que no se encuentran en buen estado y están quemadas, se pueden recuperar y dejarlas como nuevas.