Cómo conservar la palta para que dure más.

Cómo conservar la palta - paso a paso

En el caso de que hayas cortado la palta, esta no puede guardarse como si nada en la heladera. Es importante tener en cuenta esto y además, saber que no es lo mismo guardar una fruta que está pelada, picada o si conserva su semilla o no. Por otro lado, el estado de madurez debemos tenerlo presente a la hora de conservar dicha fruta y cuál es el método correcto para que nos dure en buen estado por mucho más tiempo.

Cómo conservar una palta madura entera

En primer lugar vas a necesitar una bolsa de plástico en la que guardarás tu palta. Tené en cuenta que no debe quedar nada de aire y que debe estar bien sellada.

El paso siguiente será llevar la bolsa a la heladera para que se conserve en buen estado por más tiempo. Se recomienda colocarlo en la parte más baja de la heladera (especial para frutas y verduras). Si optas por dejarlo a temperatura ambiente, se echará a perder más rápido.

Es cierto que es un buen método de conservación, pero no dejes que pasen más de 4 días. Se recomienda revisar la palta a menudo para saber en qué estado se encuentra y, vale aclarar, que si notas que se encuentra un poco blando, será mejor que la consumas antes de tirarla.

Palta

Cómo conservar una palta abierta

La palta también se puede guardar cortada y, luego de retirarle la semilla, con un pincel podés aplicarle una capa de jugo de limón sobre la pulpa para evitar la oxidación de la fruta.

Es importante que cada una de las partes de la palta la envuelvas con papel plástico transparente de cocina a vacío y guardala en la heladera.

Recuerda revisar la palta a diario, sin sacarle el envoltorio, para saber en qué estado se encuentra la misma.

Cómo congelar una palta

Congelar la palta es una de las formas de conservar esta fruta por mucho más tiempo y, más aún, si deseas guardarla para consumirla a futuro. El paso a paso para realizar un correcto proceso de congelado es el siguiente:

Cortá la palta por la mitad y retirale la semilla.

Pela la fruta. Podés ayudarte con una cuchara para retirar toda la pulpa del interior.

Licuá la pulpa hasta hacerla puré y agrégale una cucharada de jugo de limón para disminuir la oxidación. Licuarlo es fundamental para que no pierda su sabor y su textura luego de congelarse.

El puré de palta tendrás que guardarlo en un recipiente con cierre hermético.

La fruta podrás tenerla en el congelador durante 4 o 5 meses sin perder sus propiedades.

Cómo conservar guacamole

Con las paltas podrás preparar salsa de guacamole, pero tenés que tener en cuenta que por la gran cantidad de ingredientes, tendrás que conservarla correctamente para que la fruta no entre en descomposición de manera acelerada. Para un buen proceso de conservación sigue estos pasos:

Una vez que tengas lista la salsa de guacamole, tenés que colocarlo en un recipiente con cierre hermético.

En el caso de que no tenga tapa, una alternativa es sellarlo con papel film y recordá que es necesario que lo presiones contra la salsa para minimizar el oxígeno en su interior.

Guardalo en el congelador y podrás disfrutarlo tiempo más tarde.

Si deseas preparar una salsa de guacamole necesitarás los siguientes ingredientes: