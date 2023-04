Cómo conservar la lechuga para que dure más

La lechuga es uno de los alimentos que , por su fragilidad en las hojas, se echan a perder rápidamente y el resultado no es otro que tirarla. Sin embargo, hay manera de evitar tirar este vegetal y que las hojas se conserven por mas tiempo. Para eso, es primordial conocer de qué manera puedo hacerlo en caso de que no comas toda la lechuga que compraste o cosechaste.

Cómo conservar la lechuga

Uno de los secretos más importante es mantener las hojas de la lechuga enteras, per debemos acompañarlo con un buen lavado y hay que prestar atención a la hora de llevarla a la heladera para extenderle la vida útil. La limpieza no puede pasar a segundo plano porque al tratarse de una verdura que crece en el suelo, puede estar contaminada y al no cocinarse no eliminaremos aquello que puede resultar tóxico para el consumo humano. Además, puede contener insectos, tierra, etc.