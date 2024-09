Atención interesados en cambiar de trabajo: empresa busca empleados y paga en dólares

Se trata de una vacante para el puesto de Ingeniero de Software full stack, que será responsable de desarrollar e integrar soluciones de análisis de datos dentro de sus productos. Liderará proyectos, gestionará la entrega de un extremo a otro y colaborará estrechamente con su equipo de análisis de negocios para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes.

Trabajo Remoto En internet se pueden encontrar numerosas opciones de trabajo remoto que permiten ganar un sueldo atractivo. Freepik

De qué se trata el puesto de trabajo

Las tareas a desarrollar son:

Liderar el desarrollo de ciclo completo de nuevas características de productos, desde el diseño hasta la entrega, asegurando la integración de capacidades avanzadas de análisis de datos.

Desarrollar y mantener aplicaciones escalables utilizando Python, Node.js y JavaScript.

Trabajar con bases de datos Snowflake, MongoDB y SQL para manipulación, modelado y esquematización de datos. Utilice AWS y Terraform para la administración e implementación de infraestructura en la nube.

Implementar canales de CI/CD y mantenga prácticas de desarrollo sólidas utilizando metodologías Jenkins y TDD.

Colaborar con el equipo de ciencia de datos para integrar el aprendizaje automático y los modelos de IA generativa en sus productos.

Comunicarse de manera efectiva con las partes interesadas y los miembros del equipo, demostrando sólidas habilidades de liderazgo para guiar el proyecto hacia una entrega exitosa.

Requisitos para acceder al empleo

Experiencia trabajando en equipos en zonas horarias EST y MST.

Experiencia en análisis de negocios e integración de soluciones analíticas en líneas de productos.

Historial comprobado de liderar proyectos desde el concepto hasta el mercado.

Trabajo remoto - Linkedin.png Nueva oportunidad laboral para trabajar desde tu casa. Freepik

Cómo aplicar a la oferta de trabajo y ganar en dólares

Para aplicar, se debe ingresar a LinkedIn y buscar el perfil de mindIT HR Agency | by Ana Tabanera. Una vez allí, dirigirse a la solapa Empleos y entrar a la que dice "Full-Stack Engineer (Python, Node) with exp. in Generative AI and ML". Por último, seguir los pasos para anotarse en esta búsqueda.