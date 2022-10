Astrología: ¿qué es lo que hace enojar a cada signo Zodiacal?

Aries

Es un signo de fuego y también es el primer signo del zodíaco. Las personas de Aries son muy pasionales y, al enojarse, no pueden controlar sus propias palabras y lanzan al exterior absolutamente todo lo que están pensando. Esto, por supuesto, lo hace ser muy hirientes. Lo que más le enoja a este signo es, por ejemplo, que atiendan en primera instancia a alguien que estaba atrás en la fila.

Tauro

Es el primer signo de la triplicidad de tierra, junto a Virgo y Capricornio. Si algo los destaca es ser testarudos y nunca dar la razón. No exteriorizan demasiado su enojo, sino que lo hacen a través de la indiferencia. Cuando lo están, suelen ser fríos y hacer silencio ante determinadas situaciones. Si algo le molesta a una persona de Tauro es que otro le diga que está haciendo las cosas mal.

image.png Tauro es el segundo signo del zodiaco y el primero de cualidad fija y negativa/femenina.

Géminis

Representa la inteligencia y la comunicación y está regido por Mercurio. Es el signo más cambiante y, al mismo tiempo, el más alegre. Es por eso que es sumamente difícil verlos enojados. Antes que cualquier pelea van a priorizar arreglar los inconvenientes a través de la palabra y las conversaciones. Pero, cuando alcanzan un punto muy alto de enojo, pueden ser muy hirientes, ya que no se guardarán nada. Suelen ser muy rencorosos si les fallan a la palabra.

Cáncer

Está regido por la Luna y pertenece al elemento agua. Se dice que son seres sensibles y también muy intuitivos. Prefieren no entrar en discusiones muy grandes para así evitar dañar a la otra persona. Una de las cosas que más hace enojar a los de Cáncer es cuando los critican por su forma de ser o por como se manejan en la vida.

image.png Cáncer es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza Femenina/Negativa y el segundo de cualidad cardinal

Leo

Es el signo más dominante y simboliza la fuerza de la vida. Suelen ser orgullosos, pero cuentan con sentido común. Les molesta mucho sentirse excluidos y también que ignoren sus opiniones. Para evitar que los de Leo se enojen hay que evitar que le digan lo que hacer cuando lo sabe.

Virgo

Es un signo mutable y de tierra que está representado por una virgen. Son personas que no admiten el error y, al mismo tiempo, son nerviosos y perfeccionistas. Su enojo no llega con facilidad, pero si llega, se transforman en agresivos e hirientes. La traición puede desatar su furia y es tan fuerte que no se verá en otro digno. Lo bueno que tienen es que reconocen fácilmente sus errores y no les cuesta pedir perdón. Su enojo máximo llega, por ejemplo, cuando le desordenan algo que tenían claramente ordenado.

Libra

Libra es el séptimo signo del zodíaco, simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza. Se caracterizan por ser personas muy diplomáticas y que siempre mantienen la forma. Es el signo que menos se enoja y, en caso de hacerlo, siempre hablan bien y cuidan sus maneras. Esto, por momentos, se transforma en algo malo porque como no exteriorizan todo, pueden explotar en situaciones cotidianas.

Escorpio

Es un signo que está regido por los planetas Marte y Plutón y simboliza la destrucción y el renacimiento. Si en algo se destacan es que manejan muy bien el autocontrol. A la hora de enojarse, suelen ser rencorosos y recuerdan viejas historias con total precisión. Que le hagan pasar malos momentos a familiares que están haciendo trámites es una de las cosas que más los enfadan.

Sagitario

Simboliza la conciencia superior, y su símbolo representa la flecha del arquero. Debés temerles si están enojados. Son de mecha corta y rápidamente desatan su ira sin pensarlo. En gran cantidad de oportunidades, dicen cosas de las que luego se arrepienten. El sentirse traicionado es lo que más les molesta.

Capricornio

Es un signo cardinal y de tierra, y uno de los signos del zodíaco más constante, sólido y apacible. Se molestan con bastante facilidad, pero no suelen demostrarlo: Procesan el enojo por dentro. Esto los hace ser misteriosos y, a la vez, distantes. Les enoja mucho no sentirse escuchado.

Acuario

Al ser el undécimo signo del zodiaco y simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. Son uno de los que mejores interpretan las relaciones porque saben escuchar y también expresarse. Son expertos en controlar sus emociones, pero detestan que le digan lo que tienen que hacer. Perseguirlos y llamarlos constantemente para saber de ellos es una de las cosas que más odian.

Piscis

Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces nadando en sentidos opuestos. Lo que más los ofende es que lastimen sus sentimientos. Son sensibles y también dramáticos, aunque suelen evadir los conflictos. Es por esto que es difícil verlos enojados por su carácter tranquilo y reservado.