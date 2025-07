Así podés reciclar un elemento clave de tu baño que muchos tiran antes de terminar de usarlo

En TikTok , una usuaria conocida como Val Barrales se volvió viral al compartir un ingenioso truco casero y viral que enseña cómo reutilizar los pedazos de jabón sobrantes para convertirlos en detergente líquido y ahorrar dinero . Su video, publicado en su cuenta @valbarrales , ha acumulado más de 279 mil visualizaciones y 41 mil "me gusta" , demostrando la utilidad de este sencillo consejo .

En el tip número 131, Val mostró cómo reciclar pedacitos de jabón de tocador o ropa para crear un detergente líquido económico, ecológico y eficaz, ideal para quienes buscan aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Cómo podés reciclar el jabón que te queda en el baño

jabonnn.webp

Para preparar el detergente líquido siguiendo este truco viral, solo necesitas:

Restos de jabón (de tocador o ropa).

Un litro de agua.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

El paso a paso:

Hervir los pedazos de jabón en un litro de agua hasta que se disuelvan.

hasta que se disuelvan. Agregue una cucharada de bicarbonato de sodio y mezcle bien.

y mezcle bien. Dejar enfriar la mezcla .

. Llenar una botella con la preparación, combinándola con agua en partes iguales.

en partes iguales. Alternativamente, en lugar de hervir, puedes remover los restos de jabón durante toda la noche para lograr un resultado similar.

Beneficios-del-jabon-artesanal

Los seguidores de Val no tardaron en agradecerle en los comentarios, destacando lo útil y sencillo que resulta este truco casero y viral. Comentarios como: "Me ayudaste más que nadie cuando me independicé", son frecuentes en sus publicaciones, reforzando su influencia como creadora de contenido práctico para la vida cotidiana. Si buscas ideas para ahorrar y aprovechar al máximo lo que tienes en casa, este truco casero es ideal para ti.