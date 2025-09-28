28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Una alternativa más práctica está cambiando el estilo femenino. Frescura, tendencia y libertad en un solo diseño.

Por
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Freepik

Cuando llega la temporada cálida, las tendencias suelen poner el foco en prendas frescas, versátiles y funcionales. Una de las grandes protagonistas de esta primavera promete ser una nueva remera que deja atrás al clásico corpiño y cambia la forma de vestirse con comodidad y estilo.

Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.
Te puede interesar:

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Durante años, el corpiño fue considerado un accesorio indispensable, pero también incómodo para muchas mujeres. Sus breteles, aros y costuras resultaron, en más de una ocasión, molestos o limitantes. En este contexto, la moda encontró una alternativa práctica que responde a una demanda creciente: prendas que unan estética y confort en un solo diseño.

De esta manera surgieron las remeras básicas con top incorporado, una opción que ya se convirtió en furor en Europa y que empieza a hacerse un lugar en nuestro país. No solo reemplazan al corpiño, sino que también ofrecen libertad de movimiento, frescura y un look minimalista ideal para los días más largos y soleados.

Nuevo Corpiño

Así son las remeras básicas con tops incorporados

El atractivo principal de estas remeras es que reúnen en una misma prenda la simpleza de un básico con la firmeza de un top integrado. Gracias a este diseño, no hace falta recurrir a un corpiño aparte, lo que significa menos capas de ropa y mayor ligereza para la rutina diaria.

Además de brindar sujeción, permiten olvidarse de los problemas típicos de los breteles, los aros metálicos o las costuras que marcan la piel. La experiencia de quienes ya las probaron asegura que son un antes y un después en el vestuario femenino, ya que aportan seguridad, estilo y frescura en un mismo gesto.

Nuevo Corpiño

Estas remeras permiten combinarlo con casi todo, un jean de tiro alto para un look relajado, un blazer para la oficina o una falda midi para un encuentro social. Su practicidad las vuelve las mejores opciones para distintos escenarios.

Noticias relacionadas

Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Con estas posiciones, conciliar el sueño es mucho más factible.

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Abi Feltham, una mujer británica de 37 años pasó de consumir 12 tazas de café al día a recibir uno de los diagnósticos más temidos.

Le encantaba el café pero tenía dolores de cabeza constantes y un diagnóstico reveló lo peor

Estas posturas son consideradas restaurativas y permiten conciliar el sueño.

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

Hace 10 minutos
Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Hace 14 minutos
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Hace 14 minutos
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Hace 26 minutos
Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Hace 37 minutos