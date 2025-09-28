Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera Una alternativa más práctica está cambiando el estilo femenino. Frescura, tendencia y libertad en un solo diseño. Por







Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima. Freepik

Cuando llega la temporada cálida, las tendencias suelen poner el foco en prendas frescas, versátiles y funcionales. Una de las grandes protagonistas de esta primavera promete ser una nueva remera que deja atrás al clásico corpiño y cambia la forma de vestirse con comodidad y estilo.

Durante años, el corpiño fue considerado un accesorio indispensable, pero también incómodo para muchas mujeres. Sus breteles, aros y costuras resultaron, en más de una ocasión, molestos o limitantes. En este contexto, la moda encontró una alternativa práctica que responde a una demanda creciente: prendas que unan estética y confort en un solo diseño.

De esta manera surgieron las remeras básicas con top incorporado, una opción que ya se convirtió en furor en Europa y que empieza a hacerse un lugar en nuestro país. No solo reemplazan al corpiño, sino que también ofrecen libertad de movimiento, frescura y un look minimalista ideal para los días más largos y soleados.

Nuevo Corpiño Pinterest

Así son las remeras básicas con tops incorporados El atractivo principal de estas remeras es que reúnen en una misma prenda la simpleza de un básico con la firmeza de un top integrado. Gracias a este diseño, no hace falta recurrir a un corpiño aparte, lo que significa menos capas de ropa y mayor ligereza para la rutina diaria.