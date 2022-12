La ilusión de los hinchas la previa del partido de la Selección argentina ante Australia

Todos son muy optimistas con un resultado que favorece a la Selección y muchos de ellos con cábalas que mantienen desde el primer partido. "Hoy es el día de Messi, dos goles de Messi", comenta un fanático, mientras que otro hincha agrega que "no dormí de los nervios, tengo toda la fe, tengo la misma cábala la remera sucia".

"Mi cábala es mirarlo al partido con mis compañeros del trabajo", aseguró un vecino de la zona de Constitución, la estación está repleta de camisetas celestes y blancas.

"No lo veo al partido porque me pogo nerviosa", explicó una joven, la cita es a las 16hs hora Argentina. La Selección jugará en el estadio Áhmad bin Ali. Argentina se clasificó primera en el Grupo C, al imponerse por sobre México (2-0) y Polonia (2-0), tras haber perdido por 2-1 con Arabia Saudita en su debut por la fase de grupos.

Los australianos tuvieron un camino muy similar que los dejó segundos del Grupo D. Fueron goleados por Francia por 4-1 en su debut, pero después le ganaron 1-0 a Túnez y 1-0 a Arabia Saudita para seguir adelante en el torneo.

¿Dónde y cómo ver Argentina vs. Australia?

Canales de TV

TV Pública / DSports / TyC Sports / DeporTV.

Streaming online: