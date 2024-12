Georgina Barbarossa explotó contra el Gobierno por el recorte de remedios: "No le saquen las migajas a los viejos"

“Para que usted recapacite, señor Presidente, yo sé que no soy Mirtha Legrand pero le pido de todo corazón que piense en los viejitos", remarcó y agrego: "Sus papás están en una buena posición y si no usted los puede ayudar, pero no pasa eso con todos los viejitos de la Argentina”.

Después le dedicó un párrafo al diputado Julio Moreno Ovalle de La Libertad Avanza (LLA), que minimizó la decisión de terminar con el descuento a los remedios de los jubilados, aún los que tienen una enfermedad crónica. “Pueden tener familiares que los ayuden”, fueron su dichos.

La presentadora avanzó contra el libertario con un tono enojado: “¿No debe ser para tanto? Moreno Ovalle, ¡yo le pido por favor!”, reaccionó. Enseguida mencionó las enfermedades como el cáncer, la diabetes, el hipotiroidismo y la hipertensión y los medicamentos correspondientes, todos de un alto valor. “Pero pobres esos viejos, ¿qué va a ser de nuestros viejos? ¿Qué tienen en el corazón?”, apuntó con la voz quebrada.

“Por supuesto que nos duele, por supuesto que me indigna. Estoy así indignada desde el lunes y no lo podía decir porque había otros temas. Pero sinceramente me indigna. Señor Presidente, ¡le pido por favor! Este señor Moreno Ovalle yo entiendo que sea economista, entiendo que el país esté en ruinas, entiendo que estamos quebrados, entiendo que somos pobres, pero no le saquen las migajas a los viejos. Ustedes quieren que se mueran los viejos”, sostuvo Barbarossa con un tono enojado.

La actriz recordó a los jubilados que llegaron a la Argentina buscando un destino mejor que la guerra: “Ellos vinieron a este país, hicieron este país, labraron la tierra, se rompieron el alma, llegaron en barco desde distintas partes del mundo a este glorioso país porque era la tierra prometida. Y aún hoy lo sigue siendo. Pero por favor, respetemos a nuestros viejos. Porque si este país fue grande en algún momento y fuimos una de las primeras potencias mundiales, fue gracias a esos viejos que vinieron de afuera a levantar este país. Eso es lo que me duele, eso es lo que me enerva. Eso me estruja el alma”, se lamentó.