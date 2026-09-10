10 de septiembre de 2026 Inicio
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Horacio Marín se reunió con Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva

El encuentro se desarrolló en el marco de la renovación del acuerdo para seguir impulsando la transformación digital de la construcción de pozos.

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Horacio Marín se reunió con Dharmesh Mehta.

Horacio Marín se reunió con Dharmesh Mehta.

El titular de YPF, Horacio Marín, se reunió con Dharmesh Mehta, Executive Chairman de Corva, en el marco de la renovación del acuerdo para seguir impulsando la transformación digital de la construcción de pozos.

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YPF y Corva están transformando la construcción de pozos mediante un modelo de operación en tiempo real, basado en datos, analítica avanzada e inteligencia artificial.

Desde la creación del RTIC de Perforación y Workover, Corva se ha consolidado como una de las plataformas tecnológicas centrales para integrar las operaciones de perforación, fractura e intervenciones en un único entorno digital.

Esta evolución permitió avanzar desde un esquema tradicional de monitoreo hacia una gestión activa de las operaciones, donde especialistas y equipos de campo pueden visualizar el desempeño en tiempo real, anticipar eventos de riesgo, reducir tiempos improductivos y tomar decisiones con mayor velocidad y precisión.

El acuerdo entra ahora en una nueva etapa de colaboración, orientada a avanzar hacia operaciones progresivamente autónomas mediante advisors, analítica predictiva, alertas inteligentes, automatización, copilotos digitales y agentes capaces de asistir procesos operativos de creciente complejidad.

El objetivo compartido es consolidar al RTIC como el sistema operativo digital para la construcción de pozos, integrando personas, procesos, datos e inteligencia artificial para lograr operaciones más seguras, eficientes, predictivas, escalables, y acompañar el crecimiento sostenido de YPF en Vaca Muerta.

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