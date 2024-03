Vicentin evitó la quiebra: la Justicia homologó su concurso preventivo

A su vez, se pondrá en marcha un fideicomiso con sus tres "socios estratégicos", que son quienes quieren entrar al paquete accionario de la compañía: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). La aceptación de la propuesta -y la posterior aprobación del concurso- es la condición indispensable que pusieron estas empresas para inyectar capital en Vicentin.

El fallo de la Justicia

El fallo del tribunal integrado por los jueces Santiago Andrés Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Alberto Román refleja: “Los socios de Vicentin SAIC no han querido o no han podido en lo inmediato ni en lo mediato aportarle a la sociedad la liquidez necesaria para salir del estado de cesación de pagos y lo cierto es que no están legalmente obligados a hacerlo con su dinero personal, no pudiendo los acreedores atacar el patrimonio de esos socios por no haber dotado de liquidez a la sociedad para pagar íntegra y puntualmente sus deudas. Ante ese escenario, la alternativa a su propia quiebra presentada por Vicentin SAIC en este proceso consiste en una propuesta que a la larga conlleva la cesión de la titularidad de la sociedad y sus activos (salvo un 5% de sus acciones que conservarían los antiguos socios) a los siguientes interesados estratégicos: Asociación de Cooperativas Argentinas CL (ACA), Viterra Argentina SA y Bunge Argentina SA”.

“A cambio de dicha cesión, estos ‘interesados estratégicos’ ofrecen para los acreedores quirografarios una suma total aproximada de u$s462 millones a pagar de la siguiente forma: 1°- un pago inicial de u$s170 millones, dividido en: 1.1- u$s35.892.766 a distribuir entre todos los acreedores verificados o admitidos a razón de u$s30.000 para cada uno (o el monto menor verificado) y, 1.2- u$s134.107.234 a prorrata entre todos ellos; 2°- un pago adicional a los 365 días de u$s127 millones, a prorrata; y 3°- un pago estimado (sujeto a condiciones) en u$s165 millones a los 12 años del pago inicial, el cual no sería hecho por la concursada sino por los interesados estratégicos. Así las cosas, la cuestión medular traída a revisión de este Tribunal es si dicha propuesta es o no abusiva por implicar un sacrificio excesivo de ciertos acreedores, abusividad que -reitero- existe según el Juez de Primera Instancia”, precisó el fallo.

“Tanto a los trabajadores directos de la concursada como a sus proveedores y a la sociedad en general les conviene que se mantenga en funcionamiento una empresa que como tal ha generado riqueza y probablemente lo seguirá haciendo, no sólo para sí sino para quienes se vinculan directa o indirectamente con ella. La relevancia económica y social de Vicentin SAIC ha sido destacada por nuestra Corte local en la resolución de fecha 29 de noviembre de 2022, mediante la cual rechazó el pedido de avocación incoado por Commodities SA . Podrá retrucarse que la cesación de pagos ha generado grandes pérdidas en sus acreedores perjudicados por el concurso, lo que es indudablemente cierto, pero ello no nos puede tapar la trayectoria de una empresa de casi 95 años de historia que ha servido para el progreso económico y social de la región y del país, y que de lograr re-encaminar su funcionamiento podrá seguir generando riqueza“, agrega.