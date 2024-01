A raíz de ello, las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a tener una alta demanda por parte de los usuarios, ante un posible incremento en el precio del litro de nafta y gasoil. Desde que Javier Milei asumió como presidente, ya hubo un incremento del 75%.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de YPF son en promedio, $699 el litro de nafta súper; $862 el de nafta premium; $736 el gasoil súper, y $938 el gasoil premium.

Aumento de la nafta: cómo es el consumo de los usuarios

En el barrio de Almagro, automovilistas y motociclista comenzaron a hacer las filas para poder cargar el tanque. “No sé bien cuánto voy a pagar ahora, pero supongo que $7000 me saldrá llenar el tanque de la moto. En diciembre, más o menos me costaba $4000”, reconoció un usuario en diálogo con el movilero Diego Lewen en Mañanas Argentinas por C5N.

Por otra parte, otro de los conductores reconoció que acababa de llegar al país y si bien no sabía del aumento de la nafta, aseguró que no llenará el tanque “porque no me da”. “No suelo llenar el tanque por una cuestión de costos, trato de ir regulando el consumo”, aseguró.

Por su parte, un taxista que también fue a cargar para tener una reserva analizó el presente del país y reconoció que “está complicado para todos, creo que no hay persona a la que no le haya afectado esto, pero bueno, si esto es para mejora habrá que esperar". "Hoy por hoy no puedo hablar sobre el Gobierno porque es poco tiempo así que habrá que esperar", agregó.

“Trabajo hay, por más que estemos en vacaciones trabajo hay, se trabaja por el turismo, pero la plata no rinde”, concluyó.