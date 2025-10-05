Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este lunes 6 de octubre La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Desempleo Plan 2 que cobrarán este lunes 6 de octubre de 2025.

Desempleo Plan 2 Los titulares del Plan 2 de Desempleo tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.