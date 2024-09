Un economista reveló por dónde pasará la motosierra y anticipó lo que viene a futuro

"En este momento, el ajuste pasa por el aumento de las tarifas: luz, gas, agua, transporte. Antes de este último saque, una familia tenía que calcular $150.000 en gastos tarifarios. Estamos hablando de un número terrible. El ajuste de este año es equivalente a lo que el macrismo ajustó en cuatro años. Es muy fuerte", remarcó.

Castillo señaló que hasta hace unos meses el equipo económico del ministro Luis Caputo anticipaba un "crecimiento en V, en U", pero "ahora desaparecieron todas las letras y empieza a quedar claro que el objetivo del Gobierno es juntar como sea plata para los próximos vencimientos de deuda".

"Milei se lo dijo muy claramente a los diputados del PRO el otro día: 'Es veto total (a la fórmula jubilatoria) porque tenemos que dar una señal al mercado de que sí o sí vamos a garantizar los pagos de deuda de este año y los del año que viene'. Al vice del Banco Central se le escapó que esta situación que ellos llaman de emergencia, con cepo incluido, la tienen calculada hasta el 2027", alertó el economista.

Luis Caputo Castillo aseguró que el modelo económico de Caputo es el del "negocio financiero".

Para Castillo, "este gobierno no tiene modelo productivo, porque eso implicaría alguna propuesta de crecimiento. Tiene un modelo económico que es claramente de priorización de la valorización financiera, del negocio financiero". También aseguró que este modelo "no es nuevo, acá no inventaron nada".

"Esto es un blend de un 60% de lo que hizo la dictadura, más un 30% de lo que hizo (Carlos) Menem, más un 10% de lo que hizo (Mauricio) Macri. Cada vez se parece más al modelo de la dictadura, incluso en este planteo de abrir la economía con un dólar bajo", sostuvo.

En ese sentido, señaló que al bajar el Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, en el caso de los "productos 100% importados es posible que entren algunos y terminen reventando la industria local". "Muchas de las grandes empresas monopólicas locales han dicho: 'Me vendrá algún insumo más barato, pero yo no pienso bajar el precio'", añadió.

"Y acá están cobrando hasta, entre comillas, amigos del Gobierno. Lo que se discute ahora con el acero es de locos, es traerlo de China con una calidad dudosa, y eso va directamente contra Techint. A lo que se está apuntando es a un negocio financiero y, en todo caso, de saqueo de recursos naturales", afirmó.

"Por un lado hay un aumento acelerado de la bronca, y por otro hay un sector muy importante de la dirigencia sindical que le dio una especie de tregua al Gobierno, y el Gobierno aprovechó. La dirección sindical de la CGT tiene que hacer que esa bronca que hoy está en las casas se canalice en fuerza política", concluyó.