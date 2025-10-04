La Joaqui volvió a sorprender a sus fanáticos cuando publicó una serie de imágenes junto a Ian Lucas para promocionar su nueva canción, "Y Aun Así Me Quedé" . Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look de la cantante: un estilo retro que abraza la femineidad con un toque moderno .

En esta ocasión, eligió un conjunto de dos piezas en tejido de microcuadro vichy rosa y blanco , compuesto por un crop top sin mangas de corte recto y un pantalón de talle alto ajustado en caderas, que aporta un aire retro moderno. El look destaca por su estilo casual, equilibrando elegancia y frescura.

Su pelo largo y negro cae en ondas suaves con raya al medio, que aportan glamour, mientras que los tatuajes visibles en el brazo y abdomen aportan un contraste.

En cuanto al maquillaje, la piel tiene un acabado mate aterciopelado, con un delineado cat-eye que resalta los ojos, acompañado de sombras suaves y labios nude rosados. Esta decisión remite a una estética retro-pop. Para completar el look, La Joaqui optó por sandalias tipo mule con tacón transparente y plumas negras al frente .

Captura de pantalla 2025-10-03 122414

Este es el postre favorito de La Joaqui

Además de la música, La Joaqui ahora comenzará un nuevo capítulo de su carrera como participante del Masterchef Celebrity. En el marco de la previa del programa, la artista compartió su amor por lo dulce y su postre preferido. La situación se produjo en Rumis (La Casa Streaming) cuando la artista confesó sus gustos ante los presentes.

“Mi postre favorito es el queso y dulce. Chicos, somos argentinos, es un increíble postre el queso y dulce. Bien cortado, un rico queso, un rico dulce. De última, una decoración exótica, pero te presento mi postre estrella porque soy cero cipaya, un queso con dulce”. A pesar de recibir críticas por tratarse de un plato simple, fue apoyada por el reconocido pastelero Damián Betular, quien fue contactado por Lizardo Ponce a través de un audio en el mismo momento que se emitía el programa.

“Hola Joaqui, bienvenida a Masterchef. Voy a parafrasear a Germán Martitegui: “Lo simple es lo más difícil de hacer”. Así que el vigilante tendría que ser realmente perfecto en proporciones. Qué dulce elegir, o los dos. Qué queso elegir, cómo cortarlo”, contestó Betular, en apoyo a la cantante.