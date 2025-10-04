Las duras críticas del arzobispo de Buenos Aires por el triple femicidio en Varela: "Cuando el Estado se retira de los barrios..." Jorge García Cuerva lamentó el fallecimiento de Lara, Morena y Brenda y aseguró que "es desgraciadamente expresión de todo un submundo ligado a la droga, violencia y comercio de armas". Por







Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este sábado, en medio de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján, sobre el triple femicidio de Florencio Varela y alertó que “cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”.

En un primer análisis sobre crimen, vinculado presuntamente al narcotráfico y ya tiene a 6 personas detenidas, el eclesiástico argumentó que “lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas que indudablemente sale a la luz con hechos tan desgraciados como este".

"Nos tenemos que ocupar seriamente como país”, agregó el arzobispo en una entrevista por Radio Mitre. Sus palabras de Cuerva, se suman y van en la misma linea de las expresadas días atrás por los obispo de Quilmes y San Justo quienes denunciaron “zonas liberadas a merced de mafias narcos” y lamentaron “la ausencia del Estado”.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio El arzobispo de Buenos Aires habló sobre el triple femicidio de Florencio Varela.

Garcia Cuerva habló sobre el escándalo de José Luis Espert En la misma entrevista, el arzobispo fue consultado sobre los presuntos vínculos del candidato a diputado por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires con el empresario Antonio Fred Machado, preso en Viedma por causas ligadas al narcotráfico.

“Yo creo que no está bueno. No quiero puntualizar en este caso, pero no está bueno”, señaló en un primer momento, sin hacer referencia específica al legislador, que hasta el momento mantiene firme su candidatura. En el mismo sentido, agregó: “Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, poder desligarnos de esta problemática del ‘narcoestado’, que ya ven lo mal que le hace a nuestra gente. La clase dirigente debe ser muy transparente, muy comprometida y muy honesta”.