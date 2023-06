Sergio Massa expuso en China las oportunidades de comercio, inversión y turismo en Argentina

En relación al vuelo, el mismo será con código compartido, lo que reduce en 10 horas el traslado y mejora la conectividad entre los países. Asimismo, Massa remarcó que Argentina es el primer país sudamericano autorizado por China para recibir sus turistas en el marco de un programa piloto que presentó para relanzar el turismo global.

El Sistema de Información Turística de la Argentina señala que en el 2022, ingresaron al país 7,4 millones de turistas extranjeros. China ocupa el puesto 16º en el ranking de turismo receptivo con un total de casi 76 mil arribos (+6,2%) en el año 2019. El gasto promedio realizado en un estadía por persona es de US$ 1.860 con un gasto diario promedio de US$ 122.

Además, el Gobierno entiende el desarrollo del turismo chino en Argentina como uno de los vectores estratégicos para resolver el ingreso de divisas donde con los anuncios realizados, se espera pasar de recibir 70.000 turistas al año a casi 500.000.

Sólo en el fin de semana del 1 de mayo, unos 274 millones de personas realizaron viajes de turismo en China. Este dato marca un crecimiento en relación a años anteriores y refleja las enormes potencialidades en el sector.

Del Foro Empresarial de Inversiones y Turismo participaron las empresas: China Energy Engineering Corporation Limited International Company (CEEC); China Gezhouba Group International Engineering CO., LTD; Powerchina; China Railway Construction Corporation (International) Limited (CRCC); China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET); ZTE Corporation; DIDI; Xiaomi; China Machinery Enginecring Corporation (CMEC); Tibet Summit Resources Co., Ltd.; China Railway International Group (CREC); HUAWEI Technologies Co., Ltd; Cnnc China Zhongyuan Engineering Corp. (CZEC); Chery; Shandong Gold Group; Jinyuan; NORINCO; CNTIC; CITIC Construction; CRRC Sifang; CCCC; Great Wall; CETC; Zijin; Ganfeng; Tsingshan; Zangge; Tianqi; Hanaq; SPIC; CATIC; OPPO; FOTON; Goldwind; JAC; JD (SECOM); Colomé (SECOM); Catena Zapata (SECOM) CyD; CYDS; UTour; Qunar; y CTRIP.

Sergio Massa viajará a Washington para cerrar el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, viajará a Washington, Estados Unidos, para poder cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fines de junio. En el Gobierno hay optimismo y aseguran que el fin de estas conversaciones “está muy cerca”.

Desde el Palacio de la Hacienda aseguraron que tienen “apuntado para mediados de este mes, entre el 12 y 20” al viaje de Massa a EE. UU, según informó Ámbito. La idea es poder cerrar la negociación y volver con un nuevo acuerdo a Argentina.

En medio de un escenario complicado por la sequía del último tiempo, algunos dirigentes trabajaron desde China para poder aportar. Justamente, ellos son el principal oponente de Estados Unidos y el accionista con mayor peso, lo que podría ser otra forma de presionar directamente.

“Estamos recibiendo un gran apoyo de China en cuestiones concretas y también en la gestualidad”, aseguraron. Ante esto, en el Gobierno son optimistas con el adelanto de desembolsos y están convencidos que el FMI aceptará adelantar. “Nadie quiere atravesar una revisión en septiembre con todo lo que implica la dinámica electoral en Argentina”, detallaron.