Reforma laboral: calculá cuál sería tu indemnización por despido con la nueva fórmula

Las indemnizaciones son uno de los aspectos de la vida laboral modificados por el proyecto de ley. C5N

El presidente Javier Milei firmó en la mañana del jueves el proyecto de la llamada Ley de Modernización Laboral, que será tratado por el Congreso durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno esta semana. Uno de los puntos que atrae la atención de los trabajadores es el de las indemnizaciones, cuyo cálculo sufrirá varias modificaciones.

Además, la iniciativa establece la conformación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) mediante Convenio Colectivo de Trabajo, en el que "las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador".

Cómo sería la nueva fórmula de indemnización por despido Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas. Ya no se incluirían conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios al calcular indemnizaciones, lo que tiende a reducir su monto.

Se mantiene la regla general según la cual, la indemnización en caso de despido sin justa causa luego de transcurrido el período de prueba es el monto equivalente a "un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor".