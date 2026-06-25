Nuevo sistema de turnos de ANSES: cuáles son las principales novedades La medida ya se encuentra vigente y puede ser utilizada por todas las personas que gestionen un turno a través de los canales digitales oficiales habilitados. Por Agregar C5N en









ANSES implementó un nuevo sistema de turnos presenciales para agilizar y simplificar la atención en sus oficinas.

Los usuarios ahora pueden elegir libremente cualquier delegación del país, sin depender del domicilio registrado.

Los turnos se solicitan de forma online a través de la plataforma o aplicación de Mi ANSES, seleccionando trámite, sede y horario.

El sistema también permite consultar, modificar o cancelar citas para optimizar la atención y reducir tiempos de espera. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una importante actualización en su sistema de turnos presenciales con el objetivo de agilizar y facilitar el acceso de los ciudadanos a sus oficinas de atención. Esta mejora tecnológica apunta a modernizar la gestión administrativa, permitiendo que el proceso de solicitud de citas sea más ágil, eficiente y accesible para todos los usuarios que necesitan realizar trámites ante el organismo.

La nueva modalidad está pensada para brindar mayor comodidad y flexibilidad a beneficiarios y ciudadanos en general, ya que permite organizar las gestiones de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de cada persona. De esta manera, los usuarios pueden seleccionar el día y horario que mejor se adapte a sus actividades cotidianas, optimizando así la planificación de sus trámites.

Además, el sistema ofrece la posibilidad de elegir la oficina más cercana o conveniente según la ubicación geográfica del solicitante, lo que contribuye a reducir tiempos de traslado y espera. Con estas modificaciones, la ANSES busca mejorar la experiencia de atención y garantizar un servicio más simple, directo y adaptado a las necesidades de cada ciudadano.

Cómo es el nuevo sistema de turnos presenciales de ANSES El nuevo sistema de turnos de la Administración Nacional de la Seguridad Social incorpora una flexibilización significativa al eliminar la obligación de asistir a la oficina más cercana al domicilio registrado. A partir de esta actualización, los ciudadanos pueden elegir libremente cualquier delegación del país para realizar sus trámites, seleccionando la sede que resulte más conveniente según sus necesidades personales, ya sea por cercanía a su lugar de trabajo, una residencia temporal o una mayor disponibilidad de horarios.

El trámite continúa gestionándose de manera completamente digital a través de la plataforma oficial de mi ANSES o desde la aplicación móvil. Para solicitar un turno, el usuario debe ingresar con su número de CUIL, seleccionar el trámite presencial que desea realizar y consultar las oficinas disponibles junto con los días y horarios habilitados. Una vez confirmada la elección, el sistema emite un comprobante digital con toda la información necesaria para concurrir a la cita.

La medida busca optimizar la atención y descentralizar el servicio, al tiempo que simplifica la administración de los turnos. Los beneficiarios pueden ingresar en cualquier momento a la plataforma para consultar los datos de su cita, modificarla o cancelarla en caso de no poder asistir, liberando así espacios y contribuyendo a reducir los tiempos de espera para el resto de los usuarios.