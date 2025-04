¿Qué va a pasar a partir del lunes con la economía? La opinión de empresarios y economistas

Letcher adelantó que se espera un lunes y una semana con mucha volatilidad respecto al tipo de cambio. Consideró que es probable que el dólar no toque ninguna de las bandas impuestas en el acuerdo pero aseguró que de todas maneras, sin importar el precio en que se ubique la moneda extranjera, va a tener un fuerte impacto sobre los precios.

"Teníamos razón cuando nosotros decíamos que el esquema cambiario así no resistía. El propio Gobierno con sus decisiones se metió en este berenjenal. La semana pasada los vimos festejar que supuestamente habían logrado bajar la pobreza a los niveles de cuando habían asumido. Bueno, la pobreza se mide semestralmente, así que el martes no lo vamos a ver pero si tuviésemos el dato probablemente no sería la cifra que vimos diez días atrás", expresó el economista a C5N, señalando un crecimiento de la pobreza.

Acto seguido explicó que la salida del esquema cambiario parcial que está haciendo el Gobierno es a costa de mayor inflación. "Los dólares ni siquiera los generamos nosotros, vinieron de afuera. Así que acá hay una intencionalidad del Gobierno con su política económica de administrar el frente cambiario mejorando la oferta con los dólares que vinieron del Fondo pero también con una corrección en los valores. Es decir con un salto devaluatorio que les permita ubicarse en un lugar más estable pero a costa del ajuste sobre la gente", indicó.

Esta situación no será gratis para la imagen del presidente Milei y de su gestión, manifestó Letcher, quien sostuvo que el conjunto de la sociedad comenzó a identificar que el problema es el modelo económico del Gobierno. "En términos cambiarios el modelo no resistía y ahora el propio FMI dice en este nuevo acuerdo que es difícil el repago de la nueva deuda. Hay que ver cómo Argentina genera dólares para ese repago sin masacrar aún más los ingresos de los argentinos. Dudo que eso no suceda porque el compromiso en este acuerdo de parte de Milei es seguir pagando la deuda, por lo que probablemente lo terminemos pagando los argentinos de una forma u otra".

Lo más preocupante para Letcher gira en torno al impacto que tendrá sobre una sociedad con los bolsillos fuertemente dañados ante el nuevo salto inflacionario. "Los alimentos van a tender a ir hacia arriba. Si mañana salta el tipo de cambio, la industria y los comercios van a corregir ese valor. Ya estamos viendo como una parte ya se trasladó a precios y eso se va a seguir profundizando. El problema es que si hay volatilidad se complica la producción. Si mañana el dólar sube a 1300, por ejemplo, los precios van a subir, pero si después el dólar baja, los precios se van a mantener".

Los servicios también sufrirán un fuerte aumento que dependerá de la curva de actualización del Gobierno sobre los regulados. El director del CEPA alertó que con la nueva devaluación los servicios quedan aún más atrasados de lo que estaban, por lo que un aumento es inminente. "El gobierno venía pisando los servicios en los últimos meses, pero siguen atrasados. Lo cual probablemente tengamos una curva al alza en servicios, transporte, en prepagas, medicamentos, etc. Lamentablemente vamos a tener un escenario de incremento de precios en los próximos meses", remarcó.

Para Letcher el ajuste del 2025 será mayor al del 2024 y eso se puede ver en la letra chica del nuevo acuerdo. El FMI exige dos ajustes tradicionales, uno se va a ver reflejado en una serie de reformas estructurales que exige el FMI como la reforma laboral o previsional. Pero además hay un ajuste directo. En las metas que plantea el FMI para la Argentina establece un superávit primario de 1,3 y un financiero de 0. Pero para el 2026 plantea un superávit primario del 2,2 y un superávit financiero de 0. Si haces el cálculo te da un incremento de casi un punto del PBI de ajuste y no mejoras la ecuación financiera porque lo que está en el medio está el pago de los intereses. Es decir, van a ajustar el cinturón de los argentinos para pagar los intereses".

Por último, ante la consulta de cuánto tiempo durará el cimbronazo, Letcher sostuvo que va a depender del esquema cambiario y de la volatilidad del tipo de cambio. "En principio vamos a tener un par de meses de inflación alta, mayor a la que tuvimos en marzo", completó.

Embed Javier Milei: "La economía mejorará y crecerá como nunca antes"



En vivo por #C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/a8eZOZUk2h — C5N (@C5N) April 12, 2025

¿Qué va a pasar con las Pymes tras la devaluación anunciada por el Gobierno?

Por su parte, el empresario y presidente de IPA, la asociación que representa a más de 5 mil industrias en todo el país, Daniel Rosato, sostuvo que el acuerdo con el FMI y la devaluación anunciada por el Gobierno provocará más cierre de industrias y pérdida de puestos de trabajo.

Según datos del IPA, en 2024 cerraron 11.500 pymes productivas y se perdieron más de 220 mil puestos de trabajo. Ahora creen que si el Gobierno cambia su programa y no modifica el rumbo de la economía el 2025 puede terminar con 300 mil puestos de trabajo menos y 25 mil empresas que van a cerra. Teniendo en cuenta que en Argentina hay cerca de 550 mil empresas relacionadas al sector productivo, según los datos del IPA y ante un contexto de devaluación, caída del consumo, pérdida de competitividad del sector productivo, apertura indiscriminada de importaciones y guerra comercial en el mundo, este año puede cerrar el 5% de las empresas de este sector.

"Está muy claro que en el mundo existe una guerra comercial. Estados Unidos tomó una postura muy dura en los últimos días. Nosotros decimos que Argentina también está en guerra comercial, la diferencia es que no tomamos ninguna medida ni tenemos herramientas para defendernos", expresó Rosato a este medio.

Ante esa situación, los industriales pymes le piden al Gobierno un giro de 180 grados para que haya una estrategia de política económica que haga que la industria argentina no desaparezca. "La apertura indiscriminada de importaciones de alguna manera hace que muchas industrias no puedan competir y terminan cerrando provocando miles de despidos de trabajadores. Es lo que ya estamos viendo. Nosotros lo venimos anunciando hace tiempo y el Gobierno sigue profundizando en esta vía", advirtió.

Y agregó: "El mercado interno viene cayendo debido a la falta de poder adquisitivo de los trabajadores. Esto no cesa. La industria manufacturera no puede exportar. Todos los días vemos como se cierran empresas y se despide gente. Por eso consideramos realmente grave la situación que está atravesando la Argentina. Entendemos que el Gobierno está tomando medidas pensando en que esto se puede solucionar en búsqueda de la estabilidad pero todos sabemos muy bien que la palabra devaluación sirve para tener un dólar competitivo que favorece a los exportadores pero por otro lado tenemos un gran inconveniente en el país y es que insumos claves como la electricidad, el gas y las materias primas están todas dolarizadas en Argentina. Entonces una devaluación automáticamente también hace que terminemos pagando un incremento en los costos que se traslada a precios".

Dicho con otras palabras, el sector industrial sufrírá un fuerte aumento en sus costos de producción y esa situación se trasladará a los precios de las góndolas. Pero la situación es aún más compleja porque algunos sectores de la economía ya no pueden aumentar los costos porque no hay consumo. "El consumo viene cayendo en lo que va del año un 15%. Esto sin ninguna duda va a llevar a una crisis más profunda que no tiene vuelta atrás".

Ante esta situación, desde IPA aportaron que una posible solución a este problema podría ser la pesificación del costo energético y de los insumos. "Nosotros no podemos comprar en dólares y vender en pesos. El gobierno tiene que mirar lo que está haciendo el mundo. Tanto Estados Unidos como Europa en vez de abrirse se cierran porque claramente están viendo que con China no se puede competir. Nosotros tampoco. Entonces decimos que el Gobierno va a tener que rever la política de comercio exterior para dejar de bajar aranceles a las importaciones y comenzar a ver cómo hacemos para sostener la producción local, la industria nacional y de esa manera cesen los despidos y suspensiones".

Sin embargo, Rosato no se mostró optimista en que el Gobierno atienda la demanda de las pequeñas y medianas empresas. "Estas medidas van a provocar más pobreza. Cuando decimos que perdemos competitividad, cierran las fábricas y hay miles de despidos, estamos hablando de más pobreza. El 70% del sector industrial está sufriendo la caída del consumo. Son los que hoy están más complicados. Ahora todos están viendo que esta recesión se viene profundizando".

"Estamos muy preocupados porque no hay manera de responderle a la reacción del mercado ante una devaluación que se va a trasladar a los costos en dólares. No tenemos manera de absorber esos aumentos. La industria en general ya ha bajado los precios y está operando en punto de equilibrio, eso significa que cambiamos la plata y en algunos casos ya perdemos. Pero ya no podemos bajar los precios. Lo que va a ocurrir si se abren más aún las importaciones es que van a cerrar más fábricas y muchas empresas entren en cesación de pago".