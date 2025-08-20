20 de agosto de 2025 Inicio
Tras el veto rechazado en Diputados, el Senado sesiona el jueves para avanzar con la emergencia pediátrica y universitaria

Los bloques acordaron sesionar este jueves, tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei en la Cámara de Diputados.

El Senado sesionará este jueves a las 11.

Tras la maratónica sesión en Diputados, este jueves desde las 14 el Senado volverá a ser escenario de una pulseada clave entre el oficialismo y la oposición. Luego de obtener dictamen en comisiones, la Cámara alta buscará aprobar dos proyectos sensibles: la emergencia para la salud pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario. El trámite no será sencillo: al no haber transcurrido siete días desde su dictamen, se requerirán dos tercios de los votos para convertirlos en ley.

La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.
El primer expediente responde a un reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan. El texto declara la emergencia pediátrica por un año y exige recursos inmediatos para salarios, insumos y equipamiento, además de la derogación de la polémica resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el sistema de residencias y encendió la protesta en todo el sector.

El segundo proyecto apunta a las universidades públicas, que desde comienzos del 2024 denuncian asfixia presupuestaria. Impulsado por rectores y con media sanción de Diputados, el texto garantiza fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico. Además, prevé la reapertura de paritarias, congeladas desde octubre pasado, y la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos, actualizable por inflación, para fomentar el ingreso a carreras estratégicas. En la Cámara baja reunió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, lo que anticipa un fuerte respaldo político.

Ambos proyectos ponen sobre la mesa el mismo dilema: el impacto del ajuste libertario sobre áreas estratégicas como la salud y la educación. Con Milei concentrado en sostener el superávit fiscal a cualquier costo, la oposición intenta marcar agenda en el Congreso para garantizar recursos a sectores que hoy sienten el rigor del recorte. El resultado de la sesión dirá hasta dónde llega la capacidad de freno frente al avance del Ejecutivo.

