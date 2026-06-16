16 de junio de 2026 Inicio
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Qué dato deben controlar los monotributistas de ARCA en junio 2026

La agencia de recaudación lleva a cabo la recategorización este mes: qué tenés que saber para tener la información al día.

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El dato que deben tener en cuenta los monotributistas este julio 2026. 

El dato que deben tener en cuenta los monotributistas este julio 2026. 

  • Los monotributistas deben revisar en junio la facturación acumulada de los últimos 12 meses para anticiparse a la próxima recategorización.
  • ARCA cuenta con una herramienta que permite controlar cuánto se facturó y cuánto margen queda dentro de cada categoría.
  • El seguimiento de los ingresos resulta clave para evitar recategorizaciones de oficio o inconvenientes con el organismo.
  • La próxima actualización de categoría se realizará a comienzos de agosto y tomará como referencia la facturación anual acumulada.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los contribuyentes adheridos al monotributo que durante junio resulta fundamental controlar la facturación acumulada de los últimos 12 meses. El dato cobra especial importancia porque servirá como base para la próxima recategorización, prevista para comienzos de agosto.

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A medida que avanza el año, muchos monotributistas pueden acercarse a los límites de su categoría sin advertirlo. Por ese motivo, el organismo recomienda realizar un seguimiento periódico de los ingresos facturados para verificar si continúan dentro de los parámetros establecidos por el régimen simplificado.

Cuál es el dato relevante para los monotributistas de ARCA en junio 2026

El dato que debe monitorearse es el total de la facturación acumulada de los últimos doce meses cerrados. Ese monto es el principal parámetro utilizado para determinar si un contribuyente debe permanecer en su categoría actual o realizar una recategorización.

Para facilitar ese control, ARCA pone a disposición el Monitor de Facturación dentro del portal de monotributo. La herramienta permite visualizar de manera sencilla la evolución de los ingresos mediante una barra gráfica que muestra cuánto se facturó hasta el momento y cuánto margen queda disponible antes de alcanzar el tope correspondiente.

arca
La simple manera para pagar el monotributo si se te venció.

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Además, el sistema incorpora alertas automáticas que informan cuando el contribuyente se encuentra próximo a superar los límites de su categoría o cuando directamente ya los excedió. En esos casos, la plataforma advierte sobre la necesidad de efectuar la recategorización correspondiente y, si la situación lo requiere, evaluar el pase al régimen general.

Desde ARCA destacan que controlar periódicamente la facturación acumulada no solo ayuda a cumplir con las obligaciones tributarias, sino que también permite evitar diferencias con el organismo, sanciones o recategorizaciones de oficio.

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