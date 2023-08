Pymes: la actividad industrial cayó 3,2% anual en julio

Julio terminó con una baja de 3,2% respecto al mismo mes de 2022 en el nivel de actividad en las pymes industriales , además de registrar una caída intermensual del 2,6% respecto a junio 2023, según dio a conocer este domingo la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME).

"Fue un mes atípico, marcado por la dinámica electoral, que afectó la normalidad de muchas empresas. Por ejemplo, el 54% de las firmas consultadas declararon más problemas para reponer stocks que en el mes de junio", explicó CAME.

Desde la entidad pyme describieron que si bien las empresas arrancaron julio "en calma, produciendo a pleno", sobre la segunda quincena del mes "se comenzaron a tensar los mercados y los proveedores retacearon entregas de insumos por temor a próximos aumentos".

A esto se sumó que las listas de precios también mostraron ajustes más fuertes, que las industrias trasladaron al precio de venta por el bajo margen para continuar absorbiendo incrementos.

"Los empresarios consultados manifestaron que la variable política fue la que mayor perjuicio les generó, y hay temores sobre las dificultades para mejorar el panorama actual hasta fin de año", señalaron desde CAME.

Por rubros, en julio la mejor performance volvió a corresponder a "Alimentos y Bebidas", con un crecimiento anual de 4,4% en su producción, a precios constantes. En el rincón opuesto, el peor desempeño fue para el rubro "Papel e Impresiones", con una caída interanual de 22,9% anual.

Empresarios pymes textiles: "Lo que proponen Milei y Bullrich es muy parecido a la década del 90, cuando cerraron 15 fábricas"

PYMES: "NINGUNA PROPUESTA de MILEI nos FAVORECE"

En la semana que siguió a la buena elección de Javier Milei en las PASO del domingo 13 de agosto se habló de sus ideas económicas para el país, que incluyen la apertura de las importaciones y la dolarización. Ante esto, empresarios pymes textiles advirtieron que "ninguna de las propuestas" del candidato de La Libertad Avanza favorecen al sector.

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), hizo un análisis de la situación actual: "Esperemos que se estabilice el tipo de cambio en estas semanas y que las empresas grandes entiendan que estamos en el mercado argentino, porque muchas veces pasan precios dolarizados. Las pymes no podemos trasladar todos los costos a los precios. No estamos endeudados, estamos en mejor condición que en 2019. Pero no vamos a poder sostenerlo en el tiempo".

"Muchos no han leído lo que propone Milei. Hay fastidio, hay preocupación, hay molestia con la política tradicional, pero no hay análisis de sus propuestas", subrayó en diálogo con Luciana Rubinska en C5N.

"Cuando tenemos apertura, la pequeña y mediana empresa lo sufre. No se beneficia al consumidor, es una falacia, porque los consumidores se quedan sin trabajo. Sabemos que hay que competir, pero abrir las importaciones es una historia repetida que se hizo en la década del 90 y con el gobierno de Macri", sostuvo Fernández.

Para el empresario, "ninguna propuesta de Milei nos favorece. Seguramente entre los votantes de Milei hubo pequeños empresarios y trabajadores. Tenemos que ir a buscarlos y decirles que no voten en contra de sus intereses".

"Me preocupa la apertura y el rompimiento de relaciones comerciales con China y con Brasil, nuestros mayores socios económicos. Es una locura. Ahora que tenemos la oportunidad de exportar gas a Brasil y equilibrar la balanza con un país que está al lado nuestro. Y China es una potencia tecnológica. Tenemos la responsabilidad de explicar que las propuestas de algunos candidatos van en contra de nuestros intereses", destacó.

Fernández rescató un dato clave: "Lo que proponen Milei y Patricia Bullrich es muy parecido a la década del 90. Antes de eso había 18 fábricas de cierres en Argentina. Hoy quedamos tres. Esas políticas llevaron a que 15 fábricas de un solo producto cerraran, y nunca van a volver a abrir".

"Siempre lo importado es una amenaza, no para el empresario que no se pueda comprar un auto nuevo sino para el trabajador", concluyó.