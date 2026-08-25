Turismo internacional: en julio crecieron los ingresos al país, pero el saldo interanual cayó un 17%

Entraron 466 mil turistas internacionales, pero las salidas de argentinos cayeron 17,3%, dejando un déficit de 231 mil personas. Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y La Patagonia fueron los destinos más elegidos.

En julio de 2026, la Argentina recibió 466,2 mil turistas internacionales . Según el Indec, más gente de afuera vino a pasear por el país, con un crecimiento del 9,1% respecto al año pasado . La mayoría llegó desde países vecinos, confirmando que el turismo receptivo empieza a mostrar señales de recuperación.

Del otro lado, los argentinos que eligieron hacer turismo afuera fueron 697,2 mil . Esa cifra representa una caída del 17,3% interanual , lo que muestra que cada vez menos residentes se animan a viajar al exterior, ya sea por costos, restricciones o falta de dólares.

El resultado final deja un saldo negativo de 231 mil personas. Aunque ingresaron más turistas que en 2025, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior fue todavía mayor que la de extranjeros que llegaron.

Si bien el organismo nacional señala que el turismo receptivo muestra una mejora , mientras que el emisivo se achica, el balance interanual confirma que el país continúa con números negativos.

En julio de 2026, el turismo receptivo dejó números interesantes para la Argentina. El principal origen de los visitantes que llegaron por vía aérea fue Brasil , con 73,7 mil turistas. Le siguieron los países agrupados en el bloque “Resto de América”, con 46,4 mil, y Chile , con 24 mil. Estos mercados regionales siguen siendo clave para el movimiento turístico, sobre todo en temporada alta de invierno , cuando Buenos Aires y la Patagonia concentran gran parte de las visitas.

En cuanto a la estadía, los turistas no residentes sumaron 2,093,3 mil pernoctaciones, con un promedio de 10,8 noches. Los europeos fueron los que más tiempo permanecieron en el país con 24,2 noches en promedio, lo que refleja viajes más largos y con mayor impacto económico en alojamiento, gastronomía y actividades. En contraste, los visitantes de países limítrofes suelen tener estadías más cortas, muchas veces vinculadas a escapadas o visitas familiares.

Los alojamientos elegidos muestran una preferencia marcada por los hoteles de 4 y 5 estrellas, especialmente entre quienes llegan desde mercados lejanos como Europa y Norteamérica. También tuvieron peso los hoteles de categorías intermedias y el alojamiento en casas de familiares o amigos, que sigue siendo una opción fuerte para turistas regionales. El alquiler temporario de departamentos y casas se consolida como alternativa en ciudades grandes y destinos turísticos, acompañando la tendencia global de plataformas digitales.

En cuanto a los destinos dentro de la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene como puerta de entrada y principal atractivo urbano. También Mendoza destaca por el turismo enológico y la Cordillera, mientras que la Patagonia (Bariloche, El Calafate, Ushuaia) sigue siendo imán para europeos y norteamericanos.

Entre los destinos más elegidos por los turistas también se encuentra Córdoba y sus sierras, sumando diversidad cultural y paisajes. En síntesis, julio mostró un repunte en las llegadas, con turistas que no solo vinieron más, sino que también se quedaron más tiempo, reforzando el peso de los destinos clásicos y de los alojamientos de mayor categoría.